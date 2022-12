Was macht das perfekte Weihnachtsgeschenk aus? Schauspielerin Natalia Avelon hat da ganz genaue Vorstellungen.

Natalia Avelon (42) genießt die Adventszeit in vollen Zügen. "Für mich ist es die schönste Zeit im Jahr, weil alles etwas zur Ruhe kommt, man mehr Zeit für seine Liebsten hat und Kraft für das neue Jahr sammeln kann", verrät sie am Rande eines Store-Events des Labels Gobi Cashmere am Donnerstagabend in Berlin. Beim Thema Weihnachtsgeschenke kommt die Schauspielerin jedoch ins Schwitzen.

Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung?

Natalia Avelon: Ja! Seit vor ein paar Tagen etwas Schnee in Berlin gefallen ist und der Ku'damm weihnachtlich geschmückt wurde, freue ich mich sehr auf Weihnachten.

Worauf freuen Sie sich jetzt in der Adventszeit am meisten?

Avelon: Für mich ist die Adventszeit eine sehr besinnliche Zeit. Ich blicke langsam auf das Jahr zurück, lasse alle Ereignisse und Begegnungen immer mal wieder Revue passieren und fahre langsam mein System herunter. Für mich ist es die schönste Zeit im Jahr, weil alles etwas zur Ruhe kommt, man mehr Zeit für seine Liebsten hat und Kraft für das neue Jahr sammeln kann.

Haben Sie Ihre Weihnachtsgeschenke schon zusammen?

Avelon: Dieses Jahr habe ich mir fest vorgenommen, nicht bis Heiligabend mit den Besorgungen zu warten! Vielleicht werde ich diesbezüglich endlich erwachsen. (lacht) Ein paar Kleinigkeiten habe ich schon besorgt und für alles andere habe ich auf jeden Fall schon tolle Ideen, die nur noch organisiert werden müssen. Ich mag es sehr zu schenken und natürlich auch beschenkt zu werden.

Was macht das perfekte Geschenk für Sie aus? Womit kann man Ihnen eine Freude machen?

Avelon: Wenn ich das Gefühl habe, von meinem Gegenüber gesehen und gehört worden zu sein, kann es vom Gänseblümchen bis hin zum Überraschungsgast reichen, was ich als perfektes Geschenk bezeichnen würde. Es kommt nicht auf den materiellen Wert an, sondern auf das Gefühl und die Geschichte, die mit dem Geschenk verbunden sind. Dieses Jahr wünsche ich mir nur, dass meine Liebsten gesund und glücklich sind. Kein Diamant dieser Welt kann das ersetzen!

Welche Traditionen liegen Ihnen Weihnachten ganz besonders am Herzen?

Avelon: Ich liebe die traditionellen polnischen Gerichte, die es nur an Weihnachten gibt und deren Duft so viele Erinnerungen an meine Kindheit bei mir hervorruft! Außerdem schmücken wir den Tannenbaum erst an Heiligabend, was dem Tag noch mehr Einzigartigkeit schenkt. Unser Abendessen beginnen wir, wenn der erste Stern am Himmel zu sehen ist und wir haben immer einen zusätzlichen Platz am Tisch gedeckt, falls jemand einsam oder hungrig zu uns stoßen möchte.

Welche Tipps haben Sie für den perfekten Weihnachtslook?

Avelon: Ich mag es, an Weihnachten elegant angezogen zu sein. Zwölf Monate Arbeit liegen hinter uns und wir haben es uns verdient, uns feierlich herauszuputzen, die Geburt Christi und uns und unsere Familien zu feiern! Aber das Wichtigste ist natürlich, dass sich jeder in seiner Haut wohlfühlt. Vielleicht finde ich hier bei Gobi Cashmere noch ein paar kuschelige Teile für mein Outfit.

Weihnachten ist ja auch die Zeit der Verlockung. Ob Glühwein, Lebkuchen, Marzipan und Co.: Gibt es eine Weihnachtsleckerei, auf die Sie nicht verzichten können?

Avelon: Ich liebe Lebkuchen. Und esse ihn ausschließlich an Weihnachten! Es erinnert mich an die Zeiten, als meine Großeltern noch gelebt haben und löst viele schöne Emotionen aus.

Mit der Weihnachtszeit beginnt auch der Endspurt für 2022: Wie sieht ihre persönliche Bilanz 2022 aus?

Avelon: Ich hatte 2022 wundervolle Begegnungen, die mein Herz erfreuen. Ich bin dankbar, dass ich meinen Traumberuf ausüben darf und dass ich viel reisen und mich weiterbilden durfte. Nun bin ich gespannt, was das neue Jahr für mich bereithält und freue mich auf alles, was kommt.

Was wünschen Sie sich für 2023?

Avelon: Ich wünsche mir dieses Jahr aufgrund der aktuellen Lage Frieden und dass wir so vielen Kindern wie möglich helfen können durch die Arbeit der Arche, für die ich Botschafterin bin. Außerdem wünsche ich mir Gesundheit für meine Liebsten und dass sich 2023 meine beruflichen Träume und Ziele erfüllen.

Wissen Sie schon, wie Sie Silvester feiern werden?

Avelon: Letztes Jahr habe ich kurz vor knapp die schönste Reise meines Lebens gebucht, wie sich im Nachhinein herausstellte. Insofern lasse ich mich auch dieses Jahr wieder von meiner Spontanität und Abenteuerlust überraschen. Hauptsache, mein Lieblingsmensch ist dabei!