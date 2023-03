"Game of Thrones"-Star Natalie Dormer hat geheiratet. In einer intimen Zeremonie gab die 41-Jährige ihrem Partner David Oakes das Jawort.

"Game of Thrones"-Star Natalie Dormer (41) hat geheiratet. Die 41-jährige Schauspielerin hat ihrem Verlobten David Oakes (39) bereits im letzten Monat das Jawort gegeben, wie "Daily Mail" berichtet. Die intime Zeremonie im kleinen Kreis fand demnach in der südenglischen Stadt Bruton, Somerset, statt. "Sie wollten den Moment mit einer ausgewählten Gruppe von Personen teilen, da sie sehr private Menschen sind", verriet eine Quelle dem britischen Blatt. Es sei dennoch "eine wunderschöne Zeremonie" gewesen.

Natalie Dormer und David Oakes wurden 2021 Eltern

Ihre Hochzeit hätten die Neu-Eheleute Dormer und Oakes im Anschluss während eines ebenfalls privaten Dinners im engsten Kreis gefeiert. Zu dem Drei-Gänge-Menü seien lediglich zwei weitere Paare anwesend gewesen. Der festliche Abend habe dann mit Cocktails geendet. "Es war ein denkwürdiger Tag", verriet die namentlich nicht genannte Quelle gegenüber "Daily Mail".

Dormer und Oakes sind seit 2019 ein Paar, nachdem sie zwei Jahre zuvor gemeinsam im Theaterstück "Venus in Fur" im Londoner West End auf der Bühne standen. Im Januar 2021 wurden die beiden Schauspieler zum ersten Mal Eltern, und begrüßten eine kleine Tochter in ihrer Familie. Dormer wurde einem größeren Publikum besonders als Margaery Tyrell in der HBO-Serie "Game of Thrones" (2011-2019) bekannt. Ihr Ehemann Oakes wirkte dagegen unter anderem bereits in der Netflix-Serie "Vikings: Valhalla" (seit 2022) mit.