Natalie Imbruglias Ex David Schwimmer war früher in seinen "Friends"-Co-Star Jennifer Aniston verliebt. Was die Sängerin wohl dazu sagt?

Sie bewahrt einen kühlen Kopf: Sängerin Natalie Imbruglia (46) datete den "Friends"-Star David Schwimmer (54) in den 90er-Jahren. In der Reunion-Episode der Sitcom, die vor wenigen Wochen ausgestrahlt wurde, offenbarte der Schauspieler nun jedoch, damals in Co-Star Jennifer Aniston (52) verliebt gewesen zu sein. Jetzt äußerte sich Imbruglia zu dem heiklen Thema. "Ich bin okay mit allem, was damals passiert ist", sagte sie in der "Kyle & Jackie O"-Radioshow in Australien. Ihre Beziehung sei "lange her" und sie könne noch nicht einmal mehr genau sagen, zu welchem Zeitpunkt sie zusammen waren.

Eine Erinnerung ist ihr jedoch bis heute im Gedächtnis geblieben. "Ich erinnere mich daran, am Set gewesen zu sein und ich erinnere mich daran, dass jeder sehr lieb war und sehr, sehr nett", erzählte die Musikerin. Ob Schwimmer und Aniston damals miteinander flirteten, konnte sie nicht beantworten: "Ich weiß nicht, ob das passiert ist."

Schwimmer und Aniston kamen sich nie näher

Ende Mai strahlte HBO Max die langersehnte Reunion der "Friends"-Schauspieler*innen aus. Dabei offenbarten Schwimmer und Aniston, die in der Serie das Liebespaar Ross und Rachel spielen, dass sie damals Gefühle füreinander hegten. Beide beteuerten jedoch, sich nie näher gekommen zu sein. "Einer von uns war immer in einer Beziehung und wir haben nie diese Grenze überschritten", so Schwimmer.