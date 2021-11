Natalie Wood soll von Kirk Douglas sexuell missbraucht worden sein. Das behauptet ihre Schwester in einem neuen Buch.

Die verstorbene Hollywood-Schauspielerin Natalie Wood (1938-1981) soll als Teenagerin von dem ebenfalls verstorbenen Os­car­preis­trä­ger Kirk Douglas (1916-2020, "Spartacus") sexuell missbraucht worden sein, heißt es in einem neuen Buch.

Die jüngere Schwester von Natalie Wood, Lana Wood (75), erhebt diese Vorwürfe in ihren Memoiren "Little Sister - My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood" (Dt. "Kleine Schwester - Meine Nachforschungen über den mysteriösen Tod von Natalie Wood"), die am 9. November veröffentlicht werden sollen.

Der angebliche Vorfall im Hotel Chateau Marmont

Laut Auszügen aus dem Buch, die von der Associated Press veröffentlicht wurden, ereignete sich der angebliche Übergriff bei einem Treffen der beiden Schauspieler im Sommer 1955 im Hotel Chateau Marmont in Los Angeles. Die damals etwa achtjährige Lana und ihre Mutter, Maria Zakharenko, hatten Natalie zu dem Treffen gebracht.

"Ich erinnere mich, dass Natalie besonders schön aussah, als meine Mutter und ich sie an jenem Abend am Eingang des Chateau Marmont absetzten", schreibt Lana Wood in "Little Sister". Ihre Mutter habe das Treffen arrangiert, weil sie gedacht haben soll, dass "ihr [Natalie] viele Türen geöffnet werden könnten, wenn er ihr nur mit seinem berühmten, gut aussehenden Kopf zunickt", so Lana Wood.

"Es schien eine lange Zeit zu vergehen, bis Natalie wieder ins Auto stieg und mich aufweckte, als sie die Tür zuschlug", schreibt sie weiter. "Sie sah schrecklich aus. Sie war sehr zerzaust und sehr aufgeregt, und sie und Mom begannen intensiv miteinander zu flüstern. Ich konnte sie nicht wirklich hören oder verstehen, was sie sagten. Offensichtlich war meiner Schwester etwas Schlimmes zugestoßen, aber was auch immer es war, ich war anscheinend zu jung, um es zu erfahren."

Zu der Zeit, in der es passiert sein soll, drehte Natalie Wood "Der Schwarze Falke" (1956). Für ihre Rolle in dem 1955 erschienen James -Dean-Film "... denn sie wissen nicht, was sie tun" war sie mit einem Golden Globe als "Beste Nachwuchsdarstellerin" ausgezeichnet worden, für den Oscar als "Beste Nebendarstellerin" war sie nominiert.

Ihre Mutter riet zur Verschwiegenheit

Laut Lana Wood sprach Natalie Wood erst mit ihr über das Geschehene, als beide erwachsen waren. Dabei habe Natalie zu Lana gesagt. "Er hat mir wehgetan, Lana." Weiter soll sie gesagt haben: "Ich hatte Angst, ich war verwirrt."

Lana, die heute 75 Jahre alt ist, will sich außerdem daran erinnern, dass ihre Schwester und ihre Mutter sich einig gewesen sein sollen, dass es Natalies Karriere ruinieren würde, wenn sie ihn öffentlich beschuldigen würde.

Sie starb unter mysteriösen Umständen, er wurde steinalt

Natalie Wood, auf deren Tod sich das Buch vor allem konzentriert, starb im November 1981 unter mysteriösen Umständen, nachdem sie bei einem Wochenendausflug mit dem Boot vor Santa Catalina Island in Kalifornien ertrunken war.

Ursprünglich war die Todesursache als "Unfall" eingestuft worden, doch 2012 wurde sie in "Ertrinken und andere unbestimmte Faktoren" geändert. Woods damaliger Ehemann (1972-1981), Schauspieler Robert Wagner (91, "Hart aber herzlich"), wurde 2018 von der Polizei als Verdächtiger eingestuft und Lana Wood gehört zu denjenigen, die ihn für Natalies Tod verantwortlich machen.

Kirk Douglas starb im Februar 2020 im Alter von 103 Jahren.

Michael Douglas' ungewöhnlicher Kommentar

Der Pressesprecher von Kirk Douglas' Sohn, Oscarpreisträger Michael Douglas (77, "Wall Street"), gab gegenüber der Nachrichtenagentur eine ungewöhnliche Erklärung ab: "Mögen sie beide in Frieden ruhen." Auf eigene Anfragen von Branchenmagazinen wie "Variety" reagierte er nicht.