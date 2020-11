Ex-"GNTM"-Star Nathalie Volk bestätigt eine neue Liebe und verrät auch, wie es um das Verhältnis zu ihrem Ex-Partner Frank Otto steht.

Ex-"GNTM"-Star Nathalie Volk (23) hat einen neuen Freund. "Timur und ich sind ein festes Paar", bestätigt sie nun der "Bild"-Zeitung. "Geld ist nicht alles und ich werde in diesem und in nächstem Leben alles, was ich habe, für Timur aufgeben, weil er mir zeigt, was Liebe ist und ich mich beschützt bei ihm fühle. Ich habe eine neue Familie gefunden, die mich respektiert und loyal ist", schwärmt sie weiter.

"Geld ist nicht alles", ist aktuell auch in einer Instagramstory von ihr zu lesen. Bereits vor drei Wochen hatte sie zudem eine Liebeserklärung an Timur A. via Social Media gepostet: "Timur, i love you" (Dt. "Timur, ich liebe dich"), schrieb sie zu einem Tattoofoto. Er nennt sie auf seinem Account "My Queen" (Dt. "Meine Königin"). Laut Bericht soll das Paar gemeinsam in der Türkei leben.

Wie reagiert Ex-Partner Frank Otto?

Und was ist mit Frank Otto (63)? Der Hamburger Unternehmer und Nathalie Volk hatten ihre Liebe Anfang 2016 bestätigt und sich 2018 verlobt. Sie scheinen im Guten auseinandergegangen zu sein: "Frank und ich sind trotzdem gute Freunde und Businesspartner, er glaubt an mich und möchte mich weiterhin als Künstlerin fördern", erzählt sie. Volk arbeitet an ihrer Schauspielkarriere und hat sich einen Künstlernamen zugelegt: Miranda DiGrande.