Ein trockener Hals und ständiges Husten? Diese natürlichen Hausmittel helfen gegen den Reizhusten.

Reizhusten ist nicht nur tagsüber lästig, sondern kann einem auch nachts den Schlaf rauben. Bei Reizhusten handelt es sich um einen trockenen Husten, bei dem kein Schleim abgesondert wird. Oft ist er ein Symptom einer Erkältung oder Grippe, aber auch Pollen oder Staub können für den trockenen Hustenreiz verantwortlich sein. Im Gegensatz zum Husten mit Auswurf geht es bei Reizhusten vor allem darum, den kratzenden Reiz zu lindern und den Hals zu befeuchten. Hausmittel können dabei sehr hilfreich sein.

Pflanzliche Tees

Bei trockenem Reizhusten ist es generell wichtig, viel zu trinken - entweder Wasser oder Tee. Besonders eignen sich pflanzliche Kräutertees mit ätherischen Ölen, die wie natürliche Hustenstiller wirken. Gut eignen sich Spitzwegerich, Eisenkraut, Eibischwurzeln, Fenchel, Eukalyptus, Lindenblüten, Lungenkraut, Salbei oder Thymian.

Wundermittel Honig

Honig enthält antibakterielle und antivirale Wirkstoffe und ist daher eines der bewährtesten Hausmittel gegen Reizhusten - und auf verschiedene Weisen einsetzbar. Honig kann etwa in einen Tee eingerührt werden oder pur als Hustenstiller gelöffelt werden. Ein sehr wirksames Mittel bei Reizhusten ist zudem warme Milch mit Honig. Vorsicht: Kinder unter einem Jahr dürfen keinen Honig essen oder trinken.

Inhalieren mit Salbei

Ein weiteres Hausmittel gegen Hustenreiz ist das Inhalieren. Heißer Wasserdampf befeuchtet den Hals und lindert Kratzen. Besonders wirksam ist das Inhalieren mit Salbei. Die Heilpflanze enthält antimikrobielle ätherische Öle, weshalb sie bei Erkältungen besonders beliebt ist. Am einfachsten ist die Inhalation mithilfe eines Inhalators, aber auch eine Schüssel genügt. Dafür die Schüssel mit heißem Wasser befüllen, eine Handvoll Salbeiblätter (frisch oder getrocknet) hineingeben und den Dampf mit einem Handtuch über dem Kopf tief ein und ausatmen.

Zwiebelsaft

Zu den ältesten Hausmitteln gegen Husten zählt Zwiebelsaft mit Kandiszucker oder Honig. Zwiebeln enthalten ätherische Öle, Flavonoide und schwefelhaltige Verbindungen, die in Kombination Keime abtöten und Entzündungen hemmen. Für den natürlichen Hustensaft eine große Zwiebel würfeln und mit zwei bis drei Esslöffeln Honig oder Zucker beträufeln. Die Mischung in ein luftdichtes Glas geben und mehrere Stunden oder über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. Die Zwiebel gibt dann einen Saft ab, der mit einem Sieb abgeseiht werden kann. Den Zwiebelsaft kann man mehrmals am Tag löffelweise einnehmen.