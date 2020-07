Naya Rivera: "Glee"-Star nach Bootsausflug verschwunden

Nachdem ihr Sohn allein in einem Boot gefunden worden war, sucht die Polizei in einem kalifornischen See nach Schauspielerin Naya Rivera.

Die ehemalige "Glee"-Schauspielerin Naya Rivera (33) wird nach einem Bootsausflug im kalifornischen Piru-See vermisst. Das gab die Polizei in Ventura County bekannt. Taucher und Polizisten seien im Einsatz, heißt es.

Ihr Sohn ist unverletzt

Laut "CBS Los Angeles" wurde mit der Suche nach Rivera begonnen, nachdem ihr vierjähriger Sohn alleine in einem gemieteten Boot auf dem See aufgefunden wurde. Daraufhin wurden Hubschrauber, Drohnen und Tauchteams eingesetzt, um nach der 33-Jährigen zu suchen. Rivera soll das Boot gegen 13 Uhr gemietet haben. Ungefähr drei Stunden später habe man das Kind alleine im Boot entdeckt. Der Vierjährige ist Medienberichten zufolge unverletzt und habe der Polizei erklärt, dass er und seine Mutter schwimmen wollten, sie aber nicht zurückgekehrt sei.

Rivera wurde bekannt durch ihre Rolle als Santana Lopez in der Musical-Serie "Glee", die Figur verkörperte sie von 2009 bis 2015. Anschließend war sie unter anderem in "Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse" und "Step Up - High Water" zu sehen.