In der neuen "Harry Potter"-Serie werden Emma Watson , Rupert Grint und Daniel Radcliffe (v.l.) nicht in ihre bekannten Rollen zurückkehren.

Nach der "Harry Potter"-Filmreihe kehren Harry, Hermine und Ron auf die Bildschirme zurück. Der Streamingdienst Max plant eine Potter-Serie.

Warner Bros. Discovery hat für die USA den neuen Streamingdienst Max angekündigt und trumpft bereits mit einem ganz besonderen Prestigeprojekt auf - mit einer "Harry Potter"-Serie. Auch ein erster Teaser-Trailer, der allerdings keine großen Einblicke bietet, wurde veröffentlicht.

Zehn weitere Jahre mit "Harry Potter"

In einer Pressemitteilung verspricht Warner Bros. Discovery eine "getreue Adaption der geliebten 'Harry Potter'-Buchreihe" und verrät auch, dass die Autorin J. K. Rowling (57) als leitende Produzentin an dem Projekt beteiligt sein wird. Zwar gibt es bisher wenige Details, fest steht aber, dass die Serie bereits auf zehn Jahre und mehrere Staffeln ausgelegt ist. Offenbar ist eine Staffel pro Buch geplant.

Zudem soll es damit auch ein Wiedersehen mit beliebten Charakteren wie Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley geben. Daniel Radcliffe (33), Emma Watson (32) und Rupert Grint (34) werden aber nicht in ihre berühmten Rollen schlüpfen, denn ein neuer Cast soll übernehmen. Einzelheiten zu den frischen Darstellern oder einem möglichen Erscheinungstermin gibt es bisher nicht.

"Das Engagement von Max, die Integrität meiner Bücher zu erhalten, ist mir wichtig", wird Rowling in der Mitteilung zitiert. Die Autorin freue sich darauf, ein Teil dieser neuen Adaption zu sein, die ihr zufolge ein Maß an Tiefe und Detailgenauigkeit ermögliche, wie es nur eine länger laufende Serie könne.

Neuer Streamingdienst Max

News über das Serien-Projekt hatte es bereits Anfang April gegeben, Warner Bros. Discovery hat nun aber erstmals offiziell bestätigt, dass die Serie für den neuen Streamingdienst Max bestellt wurde, der in den USA am 23. Mai an den Start geht. Dieser bietet ab Ende kommenden Monats neben Inhalten von HBO Max auch das Angebot von Discovery+, welches es aber auch weiterhin alleinstehend geben soll.

Neben der "Harry Potter"-Serie wurden außerdem weitere vielversprechende Projekte für Serien-Fans angekündigt, darunter eine neue Comedy-Serie im "The Big Bang Theory"-Universum und das "Game of Thrones"-Prequel "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight".