Pedro Pascal und Bella Ramsey spielen die beiden Hauptrollen in "The Last of Us".

Neue Endzeit-Serie "The Last of Us"

Der Auftakt der Endzeit-Serie "The Last of Us" ist mehr als gelungen. Nur eine HBO-Serie der vergangenen zehn Jahre schnitt besser ab.

Erst vor wenigen Tagen ist die neue Serie "The Last of Us" in den USA bei HBO Max und hierzulande via Wow angelaufen. Doch schon nach der ersten ausgestrahlten Episode zeichnet sich ab, dass es sich zur Abwechslung um eine gelungene Videospiel-Adaption handeln dürfte. So verzeichnete die lineare Ausstrahlung nebst Streams über HBO Max laut Branchenseite "Deadline" insgesamt 4,7 Millionen Zuschauer.

Im vergangenen Jahrzehnt konnte lediglich eine HBO-Serie diesen Wert überbieten, wenn auch deutlich: Der 2022 gestartete "Game of Thrones"-Ableger "House of the Dragon" versammelte knapp zehn Millionen Menschen vor dem Bildschirm - der neue und einsame Rekord. Den hielt zuvor die Gangster-Serie "Boardwalk Empire" mit Steve Buscemi (65), die 2010 an den Start gegangen war und zum Einstieg rund 4,8 Millionen Personen erreicht hatte.

Laut des Berichts gehe man bei HBO davon aus, dass die 4,7 Millionen Zuschauer der Auftaktfolge rund 20-40 Prozent des wöchentlichen Gesamtpublikums darstellen dürften. Dieser Prognose zufolge wurde das "The Last of Us"-Publikum pro Woche zwischen 12 und 24 Millionen liegen.

Ein fast perfekter Score

Kritiker und Publikum sind sich derzeit noch einig, dass die düstere Endzeit-Serie immenses Potenzial besitzt. Bei den bekannten Bewertungsplattformen "IMDb" sowie "Rotten Tomatoes" weist die Serie derzeit (Stand: 18. Januar) 94 oder gar fast perfekte 99 Prozent positive Ratings auf.

"The Last of Us" verfolgt die Geschichte der Figuren Joel und Ellie, dargestellt von den beiden "Game of Throne"-Stars Pedro Pascal (47) und Bella Ramsey (19). Gemeinsam muss sich das ungleiche Duo durch eine von Zombie-ähnlichen Wesen überrannte Welt schlagen, in der ein Pilzbefall für den Untergang der Menschheit gesorgt hat. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Playstation-Spiel, das 2013 erschienen war und 2020 einen zweiten Teil spendiert bekam.