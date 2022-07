Was die Zuschauer in den neuen Folgen erwartet

Die 16 neuen Folgen der 35. Staffel der beliebten ARD-Serie "Großstadtrevier" starten im September. Darauf können sich die Fans freuen.

Im Spätsommer 2022 meldet sich ein beliebtes ARD-Format mit weiteren Episoden zurück: 16 neue Folgen der 35. Staffel vom "Großstadtrevier" starten am 5. September, wie das Erste mitteilt. Die Episoden laufen dann wie gewohnt immer montags um 18:50 Uhr. Das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer im Hamburger Kiez.

Personalwechsel im Polizeikommissariat 14

Schweren Herzens verabschiedet sich das Hamburger Polizeikommissariat 14 von Kollegin Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz, 38). Mit ihrem Partner Lukas Petersen (Patrick Abozen, 37) geht es in Folge 482 aber noch einmal auf eine emotionale Reise. Revierchefin Küppers (Saskia Fischer, 56) sucht unterdessen eine Nachfolgerin. Sie darf allerdings nicht ihre Favoritin wählen, sondern muss auf Ansage von oben diejenige einstellen, die sie für am wenigsten geeignet hält. Die Wahl fällt auf Bente Hinrichs, gespielt von Sinha Melina Gierke (33), die ab Folge 483 zu sehen ist.

Zudem wird Frau Küppers in den neuen Episoden wieder auf ihre Mutter (Nicole Heesters, 85) treffen und überrascht ihre Kolleginnen und Kollegen mit ungewöhnlichen Aktionen. Auch die Jan-Fedder-Promenade am Hamburger Hafen wird in der Staffel vorkommen. "Großstadtrevier"-Star Fedder (1955-2019) verstarb am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren. Berühmt wurde er besonders durch die Darstellung des Polizisten Dirk Matthies.

So tickt die neue Figur Bente Hinrichs

Bente Hinrichs aus Dithmarschen wird Petersen als Partnerin zugeteilt. Dieser ist anfangs nicht von seiner Kollegin begeistert, schließlich trauert er auch noch Nina nach. Er hält Hinrichs für ein Landei, ist aber später von ihr beeindruckt. Gleich bei ihrem Einstand geht es haarig zu: Hinrichs muss bei den ersten Ermittlungen mit Petersen ins Kiezmilieu.

"An Bente gefällt mir vor allem, dass sie direkt sagt, was sie denkt, und damit nicht hinter dem Berg hält", erzählt Schauspielerin Sinha Melina Gierke im Interview mit dem Sender. "Es macht mir wirklich großen Spaß, Szenen zu spielen, in denen sie einfach ihre Meinung sagt, unabhängig davon, ob gerade ihre Chefin, ihre Kollegen oder eine Zeugin, ein Verdächtiger vor ihr stehen."

Ein paar Kollegen hatte die Schauspielerin schon beim Casting kennengelernt, sie habe sich gleich willkommen gefühlt, hatte Gierke bereits zuvor erklärt. Zudem liebe die gebürtige Berlinerin die Stadt Hamburg. "Ich bin ganz vernarrt in den Hamburger Dialekt, der klingt einfach immer sympathisch, da geht mir das Herz auf."

Wie der Sender bereits im April bekannt gegeben hat, ging es nach den Dreharbeiten für die 35. Staffel direkt weiter. So begannen im Anschluss die Arbeiten an zwölf Episoden der 36. Staffel.