Pünktlich zu Halloween meldet sich Jonathan Frakes zurück. RTLzwei zeigt am 30. Oktober zwei neue Folgen von "X-Factor: Das Unfassbare".

Für Halloween hat sich RTLzwei etwas Besonderes einfallen lassen. Am 30. Oktober hat der Sender einen "X-Factor: Das Unfassbare"-Marathon geplant, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Den gesamten Tag über können Fans Episoden der Kult-Mystery-Serie genießen. Zudem laufen ab 20:15 Uhr zwei neue Folgen - natürlich moderiert von "Star Trek"-Star Jonathan Frakes (70).

Zehn neue Grusel-Geschichten

Insgesamt können sich Zuschauerinnen und Zuschauer auf zehn neue Grusel-Geschichten freuen. Die Folgen entstanden in und um Los Angeles, US-amerikanische Schauspieler und Schauspielerinnen kamen also zum Einsatz. Der Marathon startet am 30. Oktober um 6:05 Uhr mit "beliebten Highlight-Folgen", so der Sender.

Bei "X-Faktor: Das Unfassbare" werden mysteriöse Ereignisse vorgestellt. Parapsychologische Phänomene wie Aliens und Geister stehen dabei unter anderem auf dem Programm. Einige davon sind Fiktion, andere haben angeblich tatsächlich so stattgefunden. Am Ende der Folge klärt der Erzähler darüber auf, welche Geschichten wahr und welche frei erfunden sind.