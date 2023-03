Apache 207 überholt mit seinem Song "Roller" einen Klassiker von Wham! - und stellt damit einen neuen Rekord in den Charts auf.

Seit fast 40 Jahren kann sich der Weihnachtsklassiker "Last Christmas" von George Michaels (1963-2016) Gruppe Wham! in Deutschland immer wieder in den Charts platzieren - und hielt damit bislang einen besonderen Rekord. Der Sänger und Rapper Apache 207 (25) hat diesen nun eingestellt.

An Weihnachten 1984 sicherte sich "Last Christmas" erstmals einen Platz in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Seither konnte sich das Lied 161 Mal platzieren. Apaches "Roller" hat den Weihnachtssong nun aber abgelöst und bringt es seit dem Sommer 2019 - mit Unterbrechungen - mittlerweile auf 162 Wochen in den Top 100. Damit ist das Lied der am häufigsten platzierte Song in der bisherigen Geschichte der Offiziellen Deutschen Charts.

Neben "Last Christmas" konnte laut einer Mitteilung von GfK Entertainment auch "Another Love" von Tom Odell (32) bisher 161 Mal einen Rang in den Single-Charts erobern, das am kommenden Freitag demnach an dem Lied von Wham! vorbeiziehen dürfte. Aktuell liegt der rund zehn Jahre alte Song sogar auf Platz 17 vor "Roller" (Position 41).

Apache 207 hilft Udo Lindenberg auf den Thron

Das deutsche Musik-Urgestein Udo Lindenberg (76) und Apache 207 haben im Januar zusammen den Song "Komet" veröffentlicht. Wenig später konnte das Lied sich auf Platz eins der deutschen Single-Charts platzieren. Für Lindenberg war es bei den Singles die erste Spitzenplatzierung in seiner langen Karriere.

Apache 207 geht im Sommer auf Open-Air-Tour und wird auch auf einigen Festivals zu sehen sein. Geplant sind zwischen Juni und September unter anderem Auftritte in Hannover, Mannheim, Dresden, Berlin, Rostock, Nürnberg, Stuttgart oder auch Essen.