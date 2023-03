Ein neuer James-Bond-Roman wird sich um die Krönung von König Charles III. drehen - inklusive "Sex, Gewalt und einem schillernden Schurken".

Am 6. Mai werden Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) in der Londoner Westminster Abbey feierlich zum König und zur Königin Großbritanniens gekrönt. Wie "Variety" berichtet, hat der Verlag Ian Fleming Publications zur Feier dieses Anlasses einen neuen James-Bond-Roman in Auftrag gegeben. Autor Charlie Higson (64) verfasst demnach eine 007-Geschichte, die sich am 4. Mai und damit zwei Tage vor der Krönung von König Charles in London abspielt. Für den Superspion gilt es, eine Störung des festlichen Ereignisses zu verhindern.

Darum geht es in "Im Geheimdienst Seiner Majestät"

Der Roman mit dem Titel "Im Geheimdienst Seiner Majestät" dreht sich um den exzentrischen Bond-Bösewicht Athelstan von Wessex. Mit einem gefährlichen Team privater Söldner plant dieser, die Krönung von König Charles III. zu stoppen, um eine offene Rechnung mit ganz Großbritannien zu begleichen.

"Alles, was man sich von einer Bond-Geschichte wünscht, ist da - Sex, Gewalt, Autos, ein schillernder Schurke mit einem fiesen Handlanger, und natürlich Bond selbst", erklärte Autor Higson, der den Roman in Rekordzeit vor dem Veröffentlichungstermin am 4. Mai fertigstellen muss. Dieser knappe Zeitplan, so Higson, sei für ihn "so spannungsgeladen und mitreißend wie eine Bond-Mission".

Bond-Roman für einen guten Zweck

Alle Erlöse aus dem Verkauf des neuen Bond-Romans werden dem britischen National Literacy Trust zugutekommen, einer Wohltätigkeitsorganisation, die benachteiligten Kindern Lese- und Schreibfähigkeiten vermittelt.

SpotOnNews