Für alle Boerne-und Thiel-Fans hat das Warten bald ein Ende: Der Ausstrahlungstermin für den nächsten Münster-"Tatort" steht fest.

Seit Anfang Mai sitzen die Fans der Münsteraner Ermittler um Kriminalhauptkommissar Frank Thiel und Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne auf dem Trockenen. Denn da wurde mit dem "Tatort: Rhythm and Love" der einzige Sonntagskrimi mit dem beliebten Team in diesem Jahr ausgestrahlt. Doch nun ist Land in Sicht: Der "Tatort: Des Teufels langer Atem" hat endlich seinen Ausstrahlungstermin bekommen. Laut Sender wird der neue Fall am 16. Januar 2022 um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen sein.

Und noch ein Grund zur Freude: Es handelt sich dabei um den 40. und damit einen Jubiläumsfall im Jubiläumsjahr für die Schauspieler Jan Josef Liefers (57, Boerne), Axel Prahl (61, Thiel) und ihre Kolleginnen und Kollegen, die allesamt seit 2002 am Start sind. Auch ChrisTine Urspruch (51) als Boernes Assistentin Silke Haller, Mechthild Großmann (72) als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm und Claus D. Clausnitzer (82) als Thiels Vater Herbert sind im kommenden Fall wieder mit von der Partie.

Darum geht's im "Tatort: Des Teufels langer Atem"

Völliger Blackout: Kommissar Thiel kann sich nach dem Aufwachen nicht erklären, wie er in diesem Hotelzimmer gelandet ist. Und was machen Prof. Boerne und der große Plüsch-Koala da an seiner Bettkante? Doch es kommt noch schlimmer: Ganz in der Nähe wurde eine Leiche im Wald gefunden. Es handelt sich um Thiels Ex-Chef aus seiner Zeit bei der Hamburger Mordkommission, den er seit Jahren nicht gesehen hat. Oder doch? Prof. Boerne ist fasziniert von Thiels Amnesie und begleitet ihn bei der Spurensuche...