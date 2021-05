Der Grund für Nick Jonas' Fahrt in ein Krankenhaus ist enthüllt: Der Sänger hat sich bei einem Fahrradunfall eine Rippe angebrochen.

Sänger Nick Jonas (28) musste am vergangenen Samstag (15. Mai) in ein Krankenhaus gebracht werden. Über den genauen Unfallhergang und welche Verletzungen der Musiker sich dabei zugezogen hatte, war aber zunächst nichts bekannt. Jonas enthüllte aber am Montagabend in der Casting-Show "The Voice", dass er sich bei einem Fahrradunfall eine Rippe angebrochen hat.

Außerdem, zitiert die US-Seite "Page Six" den Musiker weiter, habe er sich einige Beulen und blaue Flecken eingefangen. "Ich habe mich schon mal besser gefühlt, aber es geht mir gut", so der 28-Jährige zum Beginn der Show, in der er neben Kelly Clarkson (39), John Legend (42) und Blake Shelton (44) in der Jury sitzt.

Das US-Promi-Portal "TMZ" hatte zuerst berichtet, dass Jonas am 15. Mai bei dem Dreh zu einer geheimnisvollen neuen Show verunglückt war. Die Verletzung sei demnach so schwerwiegend gewesen, dass der Sänger in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Für Jonas nicht die erste Sport-Blessur. 2018 verletzte er sich beim Workout nach einem Konzert in Mexiko an der Hand.