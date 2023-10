Nico Santos verkündet stolz, dass er Vater wird und bestätigt damit die Gerüchte. Seine Tour verschiebt der Musiker nach hinten.

Nico Santos (30) hat nun bestätigt, was seit einigen Tagen spekuliert wurde. Der Sänger wird zum ersten Mal Vater, wie er in einem Instagram-Post bekannt gegeben hat. Der Musiker verkündet darin gleich zwei Nachrichten. Zum einen, dass seine Frau Aileen, die er 2022 geheiratet hat, und er Familienzuwachs erwarten. Zum anderen aber auch, dass er seine im Frühjahr 2024 geplante Tour verschieben wird.

"Wir hätten diese Nachricht gerne noch für uns behalten, aber viele hatten es schon aus anderen Medien, welche uns zuvor gekommen sind, mitbekommen", schreibt Santos in Bezug auf die Baby-Gerüchte in den vergangenen Tagen. Es ist das erste Kind für Nico Santos, der mit bürgerlichem Namen Nico Wellenbrink heißt.

Tour wird in den Herbst 2024 verschoben

Seine "Ride Tour" sollte ursprünglich am 25. Februar 2024 starten und im August mit drei "Summer Ride"-Konzerten enden. In seinem Posting betont der Musiker, dass er in dieser Zeit nun aber für seine Familie da sein wolle. Deshalb verschiebe er die geplante Tour in den Herbst 2024. "Ich hoffe, ihr habt auch hier für mich Verständnis", schreibt Santos. Außerdem bittet er seine Fans darum, auch künftig die Privatsphäre seiner Familie zu schützen.

Wer sich schon Karten für die Tour von Nico Santos gekauft hat, kann durchatmen: Die Tickets sind weiterhin gültig. Die Herbst-Tour startet am 27. Oktober in München.