Hat Nicolas Cage mit der Komödie "Massive Talent" den besten Film seiner Karriere abgeliefert? Stand jetzt ja!

Ist Nicolas Cage (58) allen Ernstes der beste Film seiner Karriere gelungen, indem er Nicolas Cage spielt? Noch ist das tatsächlich so, wenn man den Score seines neuen Streifens "The Unbearable Weight of Massive Talent", im Deutschen auf "Massive Talent" eingedampft, bei der Online-Bewertungsplattform "Rotten Tomatoes" sucht. Dort hält die Komödie derzeit positive Bewertungen von höchst seltenen 100 Prozent.

Der Film feierte am vergangenen Wochenende beim South by Southwest Filmfestival in Austin im US-Bundesstaat Texas seine Premiere. Seither erntete er ausschließlich positive Bewertungen, auch wenn selbstredend zu erwarten ist, dass sich das wohl bald ändern wird. Derzeit ist es aber aus unglaublichen, rund 170 Film-Einträgen zu Cage dessen bestes Werk. Zum Vergleich: Das Drama "Leaving Las Vegas", für das Cage den Oscar als "Bester Hauptdarsteller" erhielt, kommt "nur" auf 91 Prozent unter den Kritikern.

Er spielt sich selbst und ist pleite

In "Massive Talent" spielt Cage eine fiktionalisierte Version seiner selbst, die aus akuten Geldnöten einen peinlichen Auftrag annimmt. Für eine Million Dollar soll er als Stargast zur Geburtstagsparty seines größten Fans erscheinen, gespielt von "The Mandalorian"-Mime Pedro Pascal (46).

Erst vor Kurzem meldete sich Cage nach unzähligen Trashfilmen mit einer anderen denkwürdigen Performance zurück. Für das Drama "Pig" (2021) erhielt er durchweg positive Reviews, es sei seine beste Schauspielleistung seit Jahren, so der Grundtenor. "Massive Talent" wird in Deutschland am 21. April in die Kinos kommen.