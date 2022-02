Die Wahl zur "Miss Germany" wird Mitte Februar samt Live-Publikum stattfinden. Durch das Finale führt erstmals Nicolas Puschmann.

Die Wahl zur diesjährigen "Miss Germany" steht kurz bevor. Das Finale, in dem zehn Frauen um den Titel kämpfen, findet am 19. Februar in der Europa-Park Arena in Rust statt - unter Einhaltung aller aktuell geltenden Corona-Auflagen. Ein Live-Publikum darf sich dort auf die Moderation von Ex-"Prince Charming" Nicolas Puschmann (30) freuen, der zum ersten Mal durch das Spektakel führen wird.

Leony wird auf der Bühne performen

Es ist das 20. Mal, dass das "Miss Germany"-Finale in der Europa-Park Arena über die Bühne geht. Laut Pressemitteilung des Veranstalters steht die Show dieses Jahr unter dem Motto "The Female Celebration". Das Publikum erwartet demnach "ein buntes und vor allem fröhliches Spektakel mit wichtigen Botschaften". Für die musikalische Untermalung wird die deutsche Sängerin Leony (24) sorgen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause können die Veranstaltung am 19. Februar ab 18 Uhr in einem Livestream auf Twitch verfolgen.