Nicole Kidman hat das Erfolgsgeheimnis ihrer Ehe mit Keith Urban preisgegeben. Das sei "so einfach und gleichzeitig kompliziert".

Seit über 14 Jahren sind Hollywood-Star Nicole Kidman (53, "Aquaman") und der australische Country-Sänger Keith Urban (53, "The Speed of Now Part 1") mittlerweile glücklich verheiratet. Was das Geheimnis ihrer Ehe ist, hat die Schauspielerin laut Vorabmeldung im Interview mit dem Magazin "Bunte" verraten.

"Der Hauptgrund, warum es zwischen uns funktioniert, ist, weil ich ihn als Menschen mag", verrät die 53-Jährige. Gemeinsam hätten Kidman und Urban schon "enorm viel durchgemacht", was sie noch näher zusammengebracht hätte. Und klappt mal nicht alles, wie man es sich vorstellt, würde das Paar für ihre Beziehung kämpfen, so Kidman weiter. Es sei so einfach und "gleichzeitig kompliziert".

Kidman und Urban heirateten im Juni 2006. Gemeinsam haben sie die beiden Töchter Sunday Rose (12) und Faith Margaret (10), die wie Kidman weiter erzählt, in ihre Fußstapfen treten wollen: "Im Gegensatz zu anderen Schauspiel-Eltern bin ich mächtig stolz darauf."