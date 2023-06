"Nine Perfect Strangers" erhält eine weitere Staffel. Mit dabei sein sollen dann neben Hauptdarstellerin Nicole Kidman neue Stars.

Im August 2021 feierte "Nine Perfect Strangers" Premiere. Fast zwei Jahre später steht fest: Die Hulu-Serie erhält eine weitere Staffel. Das bestätigte der US-Streamingdienst laut "The Hollywood Reporter". Demnach ist eine zweite Staffel bereits bestellt, Hollywood-Star Nicole Kidman (56) soll als Hauptdarstellerin erneut dabei sein. Sie spielt in der TV-Show die Leiterin eines abgelegenen Wellnessresorts, in das Menschen kommen, um einen Weg zu finden, ihr Leben zu verbessern. Bereits vor einem Jahr berichteten US-Medien, dass die Serie fortgesetzt werden könnte.

In Staffel zwei wird es neue Resortbesucher zu sehen geben. Dem Bericht zufolge sind Murray Bartlett (52), Liv Ullmann (84), Dolly de Leon (54), Maisie Richardson-Sellers (31) und Aras Aydin (34) im Gespräch, um dafür neben Kidman vor der Kamera zu stehen.

Darum ging es in Staffel eins

Im August 2021 startete die Hulu-Serie "Nine Perfect Strangers" hierzulande bei Amazon Prime Video. Die erste Staffel der Show basierte auf einem Roman der australischen "Big Little Lies"-Schriftstellerin Liane Moriarty (56).

Die Geschichte der bisherigen Folgen von "Nine Perfect Strangers" spielt sich über einen Zeitraum von zehn Tagen in dem Wellnessresort ab. Eine Gruppe von Menschen, die sich nach einem Neustart und Heilung sehnen, treffen in der Anlage, abgeschirmt von der Außenwelt, aufeinander. Das Programm von Resortleiterin Masha (Kidman) gestaltet sich aber anders, als die meisten von ihnen sich das vorgestellt haben, und bald kommen einige Geheimnisse ans Licht.

Neben Kidman spielten in Staffel eins der Serie Melissa McCarthy (52), Michael Shannon (48), Luke Evans (44), Bobby Cannavale (53), Regina Hall (52), Samara Weaving (31), Melvin Gregg (34), Asher Keddie (48), Grace Van Patten (26), Tiffany Boone (35) und Manny Jacinto (35) mit.