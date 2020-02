Niederländische Royals: Ausgelassener Familienurlaub in Österreich

Auch Königsfamilien lassen die Etikette ab und an mal links liegen. So geschehen bei einem Foto-Termin der niederländischen Royals in dem österreichischen Skiort Lech am Arlberg. König Willem-Alexander (52) und seine Ehefrau, Königin Máxima (48), albern dort im Schnee mit ihren drei Töchtern, den Prinzessinnen Amalia (16), Alexia (14) und Ariane (12) umher. Offenbar haben sie ganz vergessen, dass ein Fotograf sie um ein Familienbild gebeten hatte.

Die niederländische Königsfamilie fährt seit 1959 alljährlich in den kleinen Ort in den Vorarlberger Alpen. Auch der Foto-Termin im Schnee ist mittlerweile bereits Routine geworden. In diesem Jahr befinden sich insgesamt elf Mitglieder der royalen Familie in Lech. Neben der bereits erwähnten Königsfamilie sind auch Prinzessin Beatrix (82) sowie Prinz Constantijn (50) und seine Familie vor Ort.