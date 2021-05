Die niederländischen Royals haben sich für die Aufzeichnung eines TV-Specials im Theater Carré in Amsterdam in Schale geworfen.

König Willem-Alexander (54), Königin Máxima (49), ihre drei Töchter, die Prinzessinnen Amalia (17), Alexia (15) und Ariane (14) sowie Prinzessin Beatrix (83) haben in Amsterdam einen eleganten Auftritt hingelegt. Die niederländischen Royals besuchten in Abendrobe das Theater Carré, um bei der Aufzeichnung von "Königin Máxima: Mein Leben voller Musik", die am 16. Mai ausgestrahlt wird, dabei zu sein. Die musikalische Darbietung wurde Königin Máxima zu Ehren konzipiert, die am 17. Mai ihren 50. Geburtstag feiert. Das geht aus einem Instagram-Post der Royals hervor.

Königin Máxima sowie ihre zwei Töchter Amalia, im Blumenkleid, und Ariane, im gemusterten Kleid im Boho-Stil, setzten auf bodenlange Roben. Prinzessin Alexia trug ein Midi-Volantkleid in Türkis. Alle vier komplettierten ihren Look mit einer Clutch und einer Stola und trugen ihre Haare offen. Prinzessin Beatrix setzte auf eine blaue Kombi aus langem Rock, gemustertem Oberteil und einem Cape. Willem-Alexander begleitete die Damen in einem dunkelblauen Anzug mit fliederfarbener Krawatte.