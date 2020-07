Niederländische Royals: Neues Familienfoto von Willem-Alexander, Máxima und Töchtern

Die niederländischen Royals haben ein Familienfoto veröffentlicht. Willem-Alexander posiert darauf mit Ehefrau Máxima und seinen Töchtern.

König Willem-Alexander (53) und Königin Máxima (49) der Niederlande haben ihre drei Töchter für ein sommerliches Shooting um sich geschart und mit ihnen im Park des Schlosses Huis ten Bosch in Den Haag für ein Familienfoto posiert. Die niederländische Königsfamilie hat sich dazu für blau-weiß gehaltene Outfits entschieden. Prinzessin Catharina-Amalia (16) trägt ein hellblaues Midikleid mit langen Spitzenärmeln und braunem Taillengürtel, Prinzessin Alexia (15) zeigt sich in einem sportlicheren, aber ebenfalls himmelblauem Blusenkleid und hat dazu weiße Sneaker kombiniert. Die Jüngste im Bunde, Prinzessin Ariane (13), trägt ein weißes Spitzen-Minikleid mit Volantärmeln.

Ihre Mutter Máxima komplettiert den sommerlichen Look ihrer Töchter mit einem hellen Hosenanzug mit weitem Bein, weißem Shirt und einem schmalen Gürtel in Braun. Willem-Alexander passte sich den Damen, die alle ihre Haare offen über die Schulter fallen ließen, an und schlüpfte in ein hellblaues Jackett. Nur seine schwarze Anzughose will nicht recht ins harmonische Bild passen.