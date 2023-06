Die niederländische Königsfamilie hat sich zum Sommer-Shooting getroffen. Mit dabei war diesmal auch ein haariger Royal: Pudel Mambo.

Die niederländische Königsfamilie hat wieder ihr jährliches Sommer-Shooting absolviert.

Diesmal ging es für König Willem-Alexander (56), Königin Máxima (52) und ihre drei Töchter an den Strand von Den Haag. Dort wurde unter strahlend blauem Himmel in verschiedenen Positionen und Kombinationen ausführlich für die Kameras posiert. Auch auf Instagram wurden die neuen Fotos veröffentlicht. Und hinterlassen offenbar Eindruck. Ein Kommentar lautet etwa: "Warum seht ihr aus wie der Cast einer Netflix-Serie? Ihr seid so cool Oranges."

Das Sommer-Shooting hat mittlerweile Tradition. Die Royals liefern der Öffentlichkeit damit harmonische Familienbilder, die zwar immer noch vornehm, aber dennoch lockerer wirken als andere öffentliche Fototermine. Eine förmliche, liebevolle Familie im Sommerurlaub sozusagen. Dorthin verabschiedet sich die Königsfamilie nach dem Shooting auch meistens - diesmal geht es angeblich wieder auf ihr Anwesen nach Griechenland.

Überraschungsgast: Pudel Mambo

Für die Bilder posierte die Familie vor dem windigen Meer, auf einer Holztreppe, im Sand hockend oder mit einem Leuchtturm im Hintergrund. Die Outfits waren dabei dezent aufeinander abgestimmt. Weiß und Blau dominierten die Farbpalette, die Töchter sorgten für etwas Abwechslung: Prinzessin Amalia (19) trug einen blassgelben Blazer, Prinzessin Ariane (16) eine dunkelgrüne Bluse und Prinzessin Alexia (18) eine lässige Seidenhose.

Einen besonderen Auftritt hatte beim diesjährigen Shooting aber ein ausgesprochen haariges Familienmitglied: Pudel Mambo. Der schleicht sich auf einigen Bildern zu der Familie und wurde von Königin Máxima auch auf den Arm genommen. Die anderen Hunde der Familie - drei Labradore - sind dagegen nicht zu sehen.