Der rechtspopulistische Politiker Nigel Farage hat die Gerüchte um seine Teilnahme am britischen Dschungelcamp bestätigt.

Der Brexit-Befürworter Nigel Farage (59) wird an der britischen Ausgabe des Dschungelcamps teilnehmen. Bei X (vormals Twitter) bestätigte er, dass er bei "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" dabei ist. Zuvor war bereits darüber spekuliert worden. Angeblich lassen sich die Sendungs-Verantwortlichen den Einzug des Politikers ordentlich was kosten. Er soll die höchste Gage in der Geschichte der Show erhalten.

So verkündet er die Teilnahme

"Die Gerüchte sind wahr", schrieb Nigel Farage zu einem Video, das ihn beim Lesen der Zeitung "The Sun" zeigt. Dazu ergänzte er: "Ich werde euch im Dschungel sehen."

Erhält er mehr als eine Million Pfund?

Der britischen Zeitung zufolge soll der frühere Chef der Ukip-Partei bis zu eine Million Pfund (etwa 1,14 Millionen Euro) für seinen Dschungelcamp-Ausflug erhalten. Das sei die höchste Gage in der Geschichte der Sendung. "The Sun" veröffentlichte auch Bilder, die den rechtspopulistischen Politiker am Wochenende bei der Ankunft im australischen Brisbane zeigen. Das britische Dschungelcamp soll am 19. November starten. Dann trifft Farage neben etlichen britischen Sternchen auch auf die kleine Schwester von Britney Spears (41), Schauspielerin Jamie Lynn Spears (32).