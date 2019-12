Nik Schröder: Ex-"Bachelorette"-Kandidat überrascht mit neuer Haarpracht

Glatze, Bart und eine extravagante Brille: So ist Niklas "Nik" Schröder (30) dem TV-Publikum bekannt. Doch dieser Look gehört der Vergangenheit an. Der einstige "Bachelorette"-Kandidat, der 2017 im Kampf um das Herz von Jessica Paszka (29) auf Platz drei landete, hat sich einer erfolgreichen Haartransplantation unterzogen. Bei Instagram präsentiert er nun das Ergebnis.

"Ich muss mich nach 7 Jahren Glatze noch etwas daran gewöhnen", schreibt der 30-Jährige zu dem Bild, das ihn mit dunkler Haarpracht auf dem Kopf zeigt. Sein Blick wirkt noch etwas skeptisch. Dabei hätte Schröder allen Grund zur Freude: Die im Juni dieses Jahres durchgeführte Haartransplantation sei anfangs erst ohne Erfolg geblieben, wie RTL berichtet. Erst jetzt, sechs Monate später, scheint der Eingriff das gewünschte Ergebnis hervorzubringen.