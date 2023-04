Deshalb kann er "House of the Dragon" nicht gucken

Während viele "Game of Thrones"-Fans "House of the Dragon" fleißig angesehen haben, hat Nikolaj Coster-Waldau die Serie gemieden.

Wie seine "Game of Thrones"-Kollegin Emilia Clarke (36) kann auch Nikolaj Coster-Waldau (52) die Prequelserie "House of the Dragon" nicht ansehen. "Eines Tages ging es los und ich sah den Vorspann. Und es war ein bisschen seltsam, weil es die gleiche Musik war", erklärte er im Interview mit "Entertainment Weekly".

Auch die Eröffnungssequenz sei "irgendwie ähnlich" zu "Game of Thrones" gewesen, meinte Coster-Waldau. "Ich dachte: 'Ah, das ist zu früh, zu früh.'" Dass er das Prequel, das fast 200 Jahre vor den Ereignissen in "GoT" spielt, künftig vollends meiden wird, glaube der Darsteller von Jaime Lennister jedoch nicht. "Ich werde warten. Ich werde ein paar Staffeln warten, dann kann ich es mir angucken [...]." Er wisse aber, dass viele Fans die neue Serie liebgewonnen haben und freue sich darüber.

Nikolaj Coster-Waldau hatte von 2011 bis 2019 in 55 Episoden die Rolle des Jaime Lennister inne. Für seine Darbietung wurde der Däne für einige Preise nominiert, darunter zwei Emmys.

Auch für Emilia Clarke noch "zu seltsam"

Emilia Clarke, die in "GoT" die Figur Daenerys Targaryen mimte, hatte Anfang des Jahres eine ganz ähnliche Erklärung dafür, dass sie "House of the Dragon" noch nicht selbst gesehen hatte. Es fühle sich zumindest momentan noch "zu seltsam" an, verriet sie "Variety" im Interview.

SpotOnNews