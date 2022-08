Harald V. von Norwegen wurde an diesem Donnerstag ins Krankenhaus eingeliefert. Der Palast hat über seinen Gesundheitszustand aufgeklärt.

Der norwegische König Harald (85) wurde an diesem Donnerstag (4. August) in ein Krankenhaus in Oslo eingeliefert. Wie der Palast in einer Mitteilung bekanntgegeben hat, wurde der Monarch aufgrund von Fieber im Universitätsklinikum Rikshospitalet untersucht. Sein Zustand sei "stabil".

Segel-Wettbewerb im Juli

Zuletzt hatte der 85-Jährige an einer Segel-Weltmeisterschaft auf dem Genfer See teilgenommen. "Es waren lange Tage für die Crew, mit bis zu sieben Stunden am Stück auf dem Wasser und leicht wechselnden Positionen. Doch mit einem guten letzten Tag kletterte 'Sira' mit einem Punkt Vorsprung in die Top 10", hieß es in einem Instagram-Post, der Bilder mit König Harald an Bord des Schiffs zeigt.

Im März 2022 wurde Harald V. von Norwegen positiv auf das Coronavirus getestet und wurde krankgeschrieben. Auch Ende Januar hatte Kronprinz Haakon (49) die Amtsgeschäfte seines Vaters zwischenzeitlich übernommen, dieser konnte wegen Erkältungssymptomen nicht arbeiten. Der Monarch war in den vergangenen Jahren mehrmals krankgeschrieben, unter anderem 2020, als er wegen einer neuen Herzklappe operiert wurde.