Für Malik Harris läuft es in den Charts besser als beim ESC: Mit der Single "Rockstars" darf er sich über einen Platz in den Top Ten freuen.

Beim Eurovision Song Contest (ESC) reichte es am vergangenen Samstag nur für den letzten Platz, dafür darf sich Malik Harris (24) über einen Charterfolg freuen. In den Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, klettert der 24-Jährige mit seinem Song "Rockstars" von Rang 42 auf Platz acht. Es ist demnach die erste Top-Ten-Platzierung eines deutschen ESC-Beitrags seit Michael Schulte im Jahr 2018 mit "You Let Me Walk Alone" erfolgreich war.

Auch die ukrainischen Gewinner des diesjährigen Musikwettbewerbs sind in der Liste vertreten: "Stefania" von Kalush Orchestra landet auf Platz 22. Die Vorjahressieger Maneskin schaffen es mit ihrem neuen Song "Supermodel" auf Rang 50.

Rapper Luciano zum dritten Mal auf Platz eins

Unübertroffener Sieger in dieser Woche ist der Rapper Luciano, der bereits zum dritten Mal mit "Beautiful Girl" auf dem Chart-Thron sitzt. Hinter ihm folgen Ion Miles, SiraOne & BHZ mit "Powerade" auf der Zwei, sowie t-low und Miksu/Macloud mit "We Made It" und "Sehnsucht" auf Rang drei und vier. Harry Styles komplettiert mit "As It Was" die Top Five bei den Singles.

In den Album-Charts hält sich ebenfalls seit drei Wochen derselbe Chartstürmer: Rammstein mit ihrem Album "Zeit". Auf Platz zwei folgen Florence + The Machine mit "Dance Fever", auf dem dritten Platz die "Sommersterne" der Calimeros. "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Vol. 9" landet auf der Vier und die Rolling Stones rangieren mit "Live At The El Mocambo" auf der Fünf.