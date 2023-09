Der Herbst ist eine gute Zeit, um einen Städte-Trip zu machen. Diese europäischen Metropolen lassen sich jetzt entspannt genießen.

Die große Hitze verschwindet und die Touristenmassen der Hochsaison mit ihr. Für Freunde von Städte-Trips ist der Herbst eine tolle Zeit, um entspannt Kunst und Kultur zu genießen. In den südlichen Metropolen Europas können sich Sonnenhungrige zudem noch auf einen warmen Spätsommer freuen.

In aller Ruhe durch Athen

In Athen klettert das Thermometer beispielsweise auch im Oktober noch auf um die 20 Grad. Im November dürfen Besucher sich immer noch über bis zu 18 Grad freuen. Angenehme Temperaturen, um auf der Akropolis spazieren zu gehen, das Olympieion zu besichtigen oder einen Abstecher zum Hafen von Piräus zu machen. Das Leben in der Stadt findet auch im Herbst viel unter freiem Himmel statt. Wer mehr Zeit mitbringt, kann die Gegend rund um Athen beim Wandern oder Radfahren entdecken.

Rom entdecken ohne Schlange stehen

In Italien lässt sich der Herbst ebenfalls bei angenehmen Temperaturen genießen. Zum Beispiel in einem Café in Rom. Auch hier verabschieden sich ab September die Touristenmassen. Vom Vatikan über den Trevibrunnen, den Petersdom, die Engelsburg, das Forum Romanum bis zum Kolosseum - in der Nebensaison wird es ruhiger an diesen berühmten Orten - und damit die Wartezeiten kürzer.

Lissabon erleben

Der Elevador de Santa Justa, das Castelo de São Jorge oder das Altstadtviertel Alfama und der Torre de Belém - die portugiesische Hauptstadt Lissabon können Besucher gut zu Fuß erforschen, im Oktober auch ohne Schweißausbrüche bei moderaten Temperaturen. Neben den Sehenswürdigkeiten gibt es Festivals und gutes Essen zu entdecken. Die Stadt ist zudem berühmt für ihr Nachtleben.

Barcelona im Herbst

In Barcelona kann man Architektur und Esskultur besonders im Oktober bestens genießen. Sehenswürdigkeiten wie die Sagrada Familia, Park Güell, Casa Milà sowie verschiedene Museen, Shows, Feste, Shopping und Bars warten auf die Besucher. Sportbegeisterte können die Stadt im Herbst auch mit dem Rad entdecken, oder einen ausgedehnten Spaziergang am City-Strand unternehmen. Baden ist theoretisch ebenfalls noch möglich.