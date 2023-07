Die Schwestern Alexandra und Anita Hofmann starten auch solo durch. Mit "Mach's für dich" präsentiert Alexandra jetzt ihre erste Single.

Alexandra (49) und Anita Hofmann (46) sind aus der Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Seit 35 Jahren stehen sie gemeinsam auf der Bühne. Seit einiger Zeit starten beide Schwestern neben ihrer Duo-Karriere auch solo durch. Seit Ende Juni ist Alexandras erste Solo-Single "Mach's für dich" auf dem Markt.

Die Idee für ihre neuen Karrieren kam den beiden in der Corona-Zeit. "Mir fiel damals echt die Decke auf den Kopf und da habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Da kamen wir beide auf die Idee, mal was alleine zu machen. Neue Wege zu gehen", erklärt Alexandra rückblickend anlässlich ihrer Single-Veröffentlichung. "Als dies durchgesickert ist, haben mich bekannte Autoren und Produzenten kontaktiert, um Songs für mich zu schreiben."

"Dieser Song spricht mir aus der Seele"

"Der Song 'Mach's für dich' aus der Feder von Jonathan Zelter und Dominik Gassner, war einer der ersten, die mich echt überwältigt haben. Ich saß weinend auf dem Sofa und wusste, dieser Song spricht mir aus der Seele und passt zu 100 Prozent zu mir." Das Lied solle die Menschen ermutigen, "sein Leben nicht vom Gerede anderer Menschen bestimmen zu lassen, sondern seine eigenen Träume zu leben, auch wenn man manchmal ganz schön viel Mut dazu braucht", so die 49-Jährige weiter.

"Ich bin mir sicher, dass ich mit diesem Song, sowie auch mit dem kommenden Album 'Grün' ganz viel positive Energie verbreiten kann", schwärmt Alexandra, "denn egal, was das Leben bringt, ich sehe nie schwarz, ich sehe immer grün und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie den Leuten meine neuen Songs gefallen."

Eine Kostprobe gab es bereits Ende Juni bei Stefan Mross' (47) Sendung "Immer wieder sonntags" zu hören. Alexandra und Anita Hofmann präsentierten getrennt voneinander ihre Solo-Singles. Während Alexandra ihren neuen Titel "Mach's für dich" sang, performte Anita ihre Single "Leben XXL".

"Vergleicht uns nicht"

Trotz eigener Karrieren sehen sich die Schwestern nicht als Konkurrentinnen, wie sie anschließend im Gespräch mit Mross klarstellten. "Wir zwei möchten das jetzt einfach mal so nach 35 Jahren genießen. Und vergleicht uns nicht mit 'Da hat sie drei Follower mehr' oder 'Da sie drei Fans mehr'," so Alexandra.

Die beiden Schwestern gaben 1989 in der ARD-Sendung "Musikanten" mit dem Song "Mit viel Musik" ihr Fernsehdebüt. Das Duo spielt gleich mehrere Instrumente, darunter Klavier, Akkordeon, Trompete und Saxofon. 14 Alben haben die beiden bisher gemeinsam veröffentlicht.