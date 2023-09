Hat sich in den letzten Jahren zur Wiesn-Trendfrisur entwickelt: Wellige Haare in Kombination mit einem breiten Haarreif.

Das Oktoberfest 2023 steht kurz bevor. Wer noch die passende Frisur zum Dirndl sucht, findet hier drei Hairstyling-Ideen für die Wiesn.

Es ist soweit! Das Oktoberfest 2023 auf der Münchner Theresienwiese steht kurz bevor. Am 16. September beginnt das größte Volksfest der Welt in der bayerischen Landeshauptstadt. Für alle, die noch nach der passenden Frisur für Dirndl oder Tracht suchen, gibt es hier eine Auswahl der schönsten Frisuren für das Oktoberfest 2023 - ganz nach dem Motto "O'zopft is".

Der Klassiker: Geflochtener Haarkranz

Beginnen wir mit dem Klassiker unter den Oktoberfest-Frisuren: dem geflochtenen Haarkranz. Diese Frisur eignet sich besonders gut für langes bis schulterlanges Haar. Ein geflochtener Haarkranz passt zudem perfekt zu einem eher hochgeschlossenen Dirndl und verleiht dem Trachten-Look eine zeitlose Eleganz.

Für einen einfachen geflochtenen Haarkranz teilt man die Haare von einem Mittelscheitel aus in zwei Hälften. Beide Hälften werden jeweils über dem Ohr zu einem Zopf geflochten, wobei man dem Haar am besten schon die Richtung nach oben vorgibt. Die Zopfenden können jeweils mit einem durchsichtigen Haargummi fixiert werden. Anschließend legt man den ersten Zopf über den Kopf und fixiert ihn auf der anderen Seite mit Haarklammern.

Den zweiten Zopf legt man ebenfalls über den Kopf und steckt ihn mit Haarklammern fest. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass der zweite Zopf den Haargummi von Zopf Nummer eins verdeckt. Das Ende von Zopf Nummer zwei kann mit Haarklammern unter Zopf Nummer eins festgesteckt werden. Um die Frisur weniger streng aussehen zu lassen, kann man mit den Fingern die Zöpfe etwas auflockern und eventuell am Haaransatz einige kleine Strähnen lösen.

Die Trendfrisur: Offene Haare mit Statement-Haarreif

Diese Frisur funktioniert mit jeder Haarlänge: Offene, wellige Haare in Kombination mit einem breiten, gepolsterten Statement-Haarreif haben sich in den vergangenen Jahren zur heimlichen Wiesn-Trendfrisur entwickelt. Besonders beliebt sind breite Haarreifen aus Samt in Flecht-Optik, die in einer zum Dirndl passenden Farbe gestaltet sind. 2023 sind zudem Haarreifen im Trend, die mit auffälligen Blüten- oder Perlen-Applikationen besetzt sind.

Für die Wiesn-Trendfrisur werden die Haare so gestylt, dass sie in leichten Wellen vom Scheitel her nach unten fallen. Dazu wird der Haarreif kombiniert und fertig ist diese schöne Frisur für das Oktoberfest 2023.

Geht immer: Der schnelle, geflochtene Dutt

Eine Frisur, die immer geht und auch wunderbar zur Tracht passt, ist ein schneller, geflochtener Dutt. Dazu werden die frisch gewaschenen und geföhnten Haare auf gewünschter Höhe am Kopf zu einem Pferdeschwanz zusammengefasst. Dieser wird mit einem Haargummi fixiert und anschließend zu einem einfachen Zopf geflochten. Dieser Zopf wird um den Haargummi geschlungen und mit Haarklammern zu einem Dutt fixiert. Für einen "Messy Look" kann der Dutt mit den Fingern am Ende noch etwas aufgelockert werden und auch hier wie beim geflochtenen Haarkranz am Haaransatz noch einige kleine Babyhaar-Strähnen gelöst werden.