Das "Time"-Magazin hat die Liste der "100 einflussreichsten Personen" veröffentlicht. Unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz wird genannt.

Das "Time"-Magazin hat erneut seine traditionsreiche Liste der "100 einflussreichsten Personen" veröffentlicht. In der "Time 100"-Liste finden sich Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen, die einen bedeutsamen Beitrag für die Gesellschaft geleistet haben. In der Kategorie "Anführer" ist in diesem Jahr unter anderem der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (64) zu finden. Aber auch andere Stars und bedeutende Persönlichkeiten, darunter weitere Deutsche, haben es auf die ikonische Liste geschafft.

Die "Anführer" und "Pioniere"

So wird unter "Anführer" auch der US-amerikanische Präsident Joe Biden (80) genannt. Angeführt wird die Kategorie jedoch von Olena Selenska (45), der Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (45). "Olena Selenska hat nicht damit gerechnet, eine Kämpferin für das ukrainische Volk zu werden, aber sie ist diesem Ruf mit selbstlosem Mut gefolgt", schreibt die US-amerikanische First Lady Jill Biden (71) in ihrer Laudatio. Daneben ist etwa auch Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (77) unter "Anführer" zu finden. Er besiegte Ende letzten Jahres in den brasilianischen Präsidentschaftswahlen den kontroversen Amtsvorgänger Jair Bolsonaro (68).

Aber es gibt bei "Time 100" auch noch die Kategorien "Pioniere", "Künstler", "Titanen", "Ikonen" und "Innovatoren". So ist etwa Model Bella Hadid (26) als "Pionierin" geehrt worden. "Plato glaubte, dass die Schönheit und das Gute in unserer Welt von Natur aus miteinander verbunden sind. Bella Hadid ist so gut, wie sie schön ist", schreibt das ehemalige Model Christy Turlington (54) über Hadid. Diese Kategorie wird allerdings angeführt von Rapperin Doja Cat (27). "Sie steht an der Spitze, weil sie alles, was sie tut, auf das höchstmögliche Niveau bringen will", so Regisseur Baz Luhrmann (60) in seiner Laudatio. Cat ziert eines der Cover des "Time"-Magazins. Zu den "Pionieren" zählen auch Skifahrerin Mikaela Shiffrin (28) oder die iranischen Journalistinnen Niloofar Hamedi (30) und Elaheh Mohammadi.

Echte "Ikonen" und "Künstler"

In der Kategorie "Künstler" steht Schauspieler Michael B. Jordan (36) ganz oben, der ebenfalls eines der "Time"-Cover schmückt. Schon 2020 hatte es der Produzent, Darsteller und Regisseur in die Liste geschafft. "Michael B. Jordan ist seit über 24 Jahren als Schauspieler tätig. Vier Jahre länger als die NBA-Karriere von LeBron James und ein Jahr länger als die von Tom Brady auf dem NFL-Rasen", erklärt Regisseur Ryan Coogler (36) über den talentierten Darsteller. Auch seine Schauspielkollegen Drew Barrymore (48), Lea Michele (36), Austin Butler (31) sowie Colin Farrell (46), Zoe Saldana (44) und Salma Hayek Pinault (56) werden in der Kategorie geehrt. Der deutsche Fotograf Wolfgang Tillmans (54) reiht sich neben den Hollywood-Stars ein.

Eine echte "Ikone" ist demnach Schauspielerin Jennifer Coolidge (61), die diese Kategorie anführt und auf einem der "Time"-Cover gelandet ist. "Sie ist kompromisslos und vor allem sie selbst. Jennifers Ehrlichkeit und Liebenswürdigkeit machen sie zu einer Freundin, über die sich jeder freuen würde", findet Kollegin Mia Farrow (78). Der gerade erst mit einem Oscar ausgezeichnete Ke Huy Quan (51) und Bollywood-Star Shah Rukh Khan (57) sind ebenfalls unter den "Ikonen" gelistet. Ein Royal ist auch zu finden: König Charles III. (74) darf sich ebenfalls über die Auszeichnung freuen.

Viele "Titanen" aus der Wissenschaft

Als "Titan" darf sich die US-amerikanische Schauspielerin Angela Bassett (64) ab heute bezeichnen. "Das ist deine Gabe, deine Figur mit Überzeugung, Wahrheit, Würde und Anmut zu verkörpern, auch wenn es schmerzhaft ist und dich alles kostet und mehr", sagt Sängerin Tina Turner (83) über die 64-Jährige. Aber auch der argentinische Fußball-Star Lionel Messi (35), Sängerin Beyoncé (41), Football-Spieler Patrick Mahomes (27), Unternehmer Elon Musk (51) oder die Gründer des deutschen Pharmakonzerns Biontech, Özlem Türeci (56) und ihr Ehemann Ugur Sahin (57), sind "Titanen". Der schwedische Forscher Johan Rockström (57) ist ebenfalls in dieser Kategorie vertreten, er machte sich mit seinen Arbeiten bezüglich Nachhaltigkeit und planetaren Grenzen einen Namen.

Bob Iger (72), der Ende 2022 überraschend zurückgekehrte Chef des Disney-Konzerns, ist als "Innovator" gelistet und hat eines der "Time"-Cover bekommen. Neben ihm sind auch der französische Fußball-Profi Kylian Mbappé (24) oder die polnische Tennisspielerin Iga Swiatek (21) in dieser Kategorie vertreten.