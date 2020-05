Oliver Pocher: Durch diese Aktion sammelt er Instagram-Follower

Seine Follower-Zahlen auf Instagram sind in den vergangenen Wochen schon stetig nach oben gegangen, jetzt hat Comedian Oliver Pocher (42) einen neuen Meilenstein erreicht. In seiner RTL-Show "Pocher - gefährlich ehrlich!" verriet er zuvor, was er "bei den Influencern gelernt" habe: "Wenn ich es schaffe, in dieser Sendung noch auf zwei Millionen zu kommen, dann passiert was Außergewöhnliches. Dann könnt ihr was gewinnen, was ihr nirgendwo anders bekommen könnt: Blut." Und Pocher fügte hinzu: "Wenn ihr Blut sehen wollt, dann brauche ich jetzt noch knapp 20.000 Follower."

Innerhalb von wenigen Minuten kamen, wie in der Sendung von Pochers Ehefrau Amira (27) gezeigt wurde, die benötigten Follower zusammen. Blut gab es dann auch noch tatsächlich zu sehen. In der Show zeigte der 42-Jährige einen Beitrag, in dem er beim Deutschen Roten Kreuz in Aalen arbeitet. Hier ließ sich Pocher Blut abnehmen. Eine Ampulle davon hielt er am Ende von "Pocher - gefährlich ehrlich!" in die Kamera, mit der Ankündigung, diese nun verlosen zu wollen.