Oliver Pocher: Er traut sich noch einmal auf das "Let's Dance"-Parkett

Wer in der aktuellen Staffel von "Let's Dance" die verrückten Tanzeinlagen von Oliver Pocher (42) vermisst, kann sich freuen: Der Komiker hat auf Instagram ein "kleines Tanzcomeback" in der Show angekündigt. Mehr verriet er vorerst nicht: "Wie, mit wem, wann... Seid gespannt!!!" Zu der Ankündigung postete er ein Video aus dem Jahr 2016, in dem er als Donald Trump verkleidet bei "Deutschland tanzt" mitmachte.

Pochers Vorliebe für gewagte Einlagen auf dem Parkett sind also nicht erst seit der 12. Staffel von "Let's Dance" bekannt. Dort war Pocher mit seiner Tanzpartnerin 2019 in der achten Show ausgeschieden. Vielleicht gar nicht so schlecht für den damals werdenden Papa - seine Tanzpartnerin Christina Luft sagte danach über die Zusammenarbeit: "Ich wollte ihm den Kopf einschlagen." Langweilig dürfte es also kaum werden, wenn Pocher in einer der letzten drei Shows der aktuellen Staffel auftritt. "Let's Dance" wird immer freitags um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt.