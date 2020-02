Oliver Pocher: Er wehrt sich gegen Michael Wendlers angedrohte Strafanzeige

Auch nachdem Schlagerstar Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura Müller (19) ihm mit einer Strafanzeige gedroht haben, will Comedian Oliver Pocher (41) nicht auf seine aktuelle Lieblingsbeschäftigung verzichten: Mit einem neuen Instagram-Video nimmt er das Paar erneut auf die Schippe - und dreht den Spieß um.

"Ich bin stinksauer! Ein gewisser Michael W. mit seiner minderjährigen Begleitung stellt meine romantischen Videos nach!", schreibt Pocher in seinem Post und fügt an: "Das ist Urheberrechtsverletzung und Beleidigung, denn ich bin der Pocher! Das Video ist seit 24h online. Mein Anwalt ist eingeschaltet!" In dem kurzen Clip ist zunächst der Comedian bei Tisch zu sehen, wie er mit seiner Hand und der Hand seines Gegenübers ein Herz für die Kamera formt.

Mit aufgemaltem Bart ist Pocher deutlich als Michael Wendler zu erkennen. Auf seinem Teller hat er mit Gemüse ein weiteres Zeichen geformt, das auf den Schlagerstar hindeutet: Vor Kurzem sorgte ein Twitter-Bild für Aufsehen, das angeblich Wendlers bestes Stück zeigte. Als Unterzeile ist in Pochers Video "Ich liebe mich für immer" zu lesen. Nach seinem eigenen Clip fügte der Comedian noch das "Original" von Michael Wendler und seiner Freundin zum direkten Vergleich an.

#FreePocher als direkte Reaktion auf die Strafanzeige

Am vergangenen Sonntag hatte Oliver Pocher bereits auf die angedrohte Strafanzeige Michael Wendlers wegen angeblicher "Urheberrechtsverletzungen und Beleidigung" reagiert. Er schrieb in einem Post mit dem Hashtag #FreePocher, dass er durch die ausgelöste Hetzjagd auf der Flucht sei, jedoch noch "mit letzter Kraft" dieses Video absetzen konnte. Er sei sehr weit weg und inkognito unterwegs, fügte er in einem Ski-Outfit gekleidet im dazugehörigen Clip an. Der vorbeifahrende Kollege Martin Klempnow (46) verriet Pochers Followern aber schließlich, dass der Comedian sich im Skiurlaub in Kitzbühel befindet.

So kam es zum Wendler-Pocher-Duell

Der Wendler-Pocher-Zwist entstand durch die Reaktion von Pocher und seiner Frau Amira auf das Auto-Geschenk von Laura Müller. Die 19-Jährige dokumentierte via Instagram, wie sie ihrem Freund, Michael Wendler, ein Luxusauto schenkt. "Baby", "Schatzi" und "Ich liebe dich" waren darin gleich mehrmals zu hören. Mit seiner Parodie auf das Video löste Pocher eine regelrechte Wendler-Challenge aus. Der Comedian stellte das Video mit seiner Frau nach und schrieb zu seiner Version: "Mein Schatziiiiii hat mir spontan vor der Kamera von ihrem ersten Geld ein Auto geschenkt!!!" Die Pointe am Schluss: Statt Wendlers schwarzem Pick-up-Truck wird Pocher mit einem pinken Spielzeugauto beschenkt. In seiner Instagram-Story zeigte der 41-Jährige daraufhin weitere Parodien des Laura-Clips, verschenkt werden in denen unter anderem Pfannen, Skateboards oder Bierdosen.