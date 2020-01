Oliver Pocher: Jetzt nimmt er es mit allen großen Namen der 90er auf

Oliver Pocher (41) hat auf Grundlage des 90er-Hits "Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-bop)" eine musikalische Hommage an das letzte Jahrzehnt vor dem Millennium verfasst: Ab heute ist seine Cover-Single "I'm A Scatman" verfügbar, inklusive dazugehörigem Video verfügbar. Darin spielt Pocher verschiedenste Kult-Musikvideos der 90er nach und schlüpft etwa in die Rollen von Britney Spears (38), Limp Bizkits Fred Durst (49), Scooters H.P. Baxxter (58) oder Nirvana-Sänger Kurt Cobain (1967-1994). Sogar Queen-Frontmann Freddie Mercury, der 1991 gestorben ist, hat es noch in das Video geschafft.

Seine Liebe für die wilden 90er ist Pocher offenbar im Urlaub in Florida richtig bewusst geworden - da hat ihn die Idee für das Cover laut Pressemitteilung übermannt. "Es war ein unbeschwertes Jahrzehnt mit supergeilen Musikvideos. Eine gesunde Mischung aus Trash und guter Laune", so Pocher. Der Dreh habe ihm zudem viel Spaß gemacht - das könnte auch mit seiner Freundin Amira Aly zu tun haben, die auch einen kleinen Auftritt hat: Um das dreiminütige Video zu drehen, lässt er sie am Anfang vor dem Altar stehen, wofür sie ihn am Ende mit ihrem Brautstrauß verhaut.