Oliver Pocher und Günther Jauch: "5 gegen Jauch" so stark wie seit Jahren nicht mehr

Seit 2009 - mit einer kurzen Unterbrechung 2017/2018 - führt Oliver Pocher (42) nun schon durch die Rateshow "5 gegen Jauch" mit Günther Jauch (63) und zahlreichen, wechselnden Prominenten. Am gestrigen Samstag lockten die beiden nach RTL-Angaben mit 3,58 Millionen Menschen an den TV-Geräten so viele Zuschauer an, wie zuletzt 2017. In der Zielgruppe der 14 bis 49 Jährigen waren es mit 1,4 Millionen und 19,4 Prozent Marktanteil sogar so viele wie seit März 2013 nicht mehr.

Daran hatte mit Sicherheit sowohl das Rateteam bestehend aus CDU-Politiker Wolfgang Bosbach (67), Schauspielerin Caroline Frier (37), Sängerin Patricia Kelly (50), Musiker Alexander Klaws (36) und Hundetrainer Martin Rütter (49) als auch die Verlegung auf den Samstagabend ihren Anteil. Die letzten beiden Ausgaben der derzeitigen Staffel werden in den kommenden zwei Wochen ebenfalls jeweils samstags zur Primetime gezeigt. Dann mischen sich unter anderem Mario Barth (47), Cathy Hummels (32), Pietro Lombardi (27) und Oliver Korittke (52) unters Rateteam.