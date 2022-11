Bei "Grill den Henssler" zeigen Oliver und Amira Pocher, wie es bei ihnen zu Hause abläuft: Sie hat alles im Griff, er ist der Spaßvogel.

Bei "Grill den Henssler" treten am Sonntag Oliver (44) und Amira Pocher (30) gegen Chefkoch Steffen Henssler (50) an. Allerdings hat das Paar auch ordentlich mit sich selbst zu kämpfen. Private Einblicke in das gemeinsame Leben der Pochers gibt schon eine Pressemitteilung im Vorfeld der Folge. Darin erklären die beiden, dass im Hause Pocher die Rollen klassisch verteilt sind, oder wie es der 44-Jährige ausdrückt: "Ich zahle und sie kocht." Entsprechend fertig ist Amira Pocher auch schon früh am Abend, wie sie erzählt: "Oft bin ich einfach froh, um 19 Uhr im Bett und für mich zu sein und es niemandem recht machen zu müssen."

Auch in Sachen Erziehung übernimmt die Frau bei den Pochers die Hauptrolle. Mama ist das strenge Elternteil, während sich Papa Oliver eher als "Good Guy" in der Erziehung bezeichnet. Einige Regeln gibt es bei ihm aber auch: "Ich lege viel Wert darauf, dass das Handy beim Essen nicht auf dem Tisch liegt und sie 'bitte' und 'danke' sagen, dass ihnen nicht der Arsch nachgetragen wird und sie wissen, wo der Teller hingehört."

"Verpiss dich jetzt"

In der Show ist Oliver Pocher anfangs allerdings wenig hilfreich. So geht der Comedian seiner Frau und dem französischen Sternekoch Martin Klein (45) ordentlich auf die Nerven. Nachdem Pocher einen Spruch nach dem anderen geklopft und den Akzent des Koch-Coaches nachgeäfft hat, platzt Amira in der Show die Hutschnur: "Verpiss dich jetzt!" Der fordert daraufhin eine Entschuldigung: "Ich mache hier jetzt nicht weiter, bis sich entschuldigt wird!"

Dabei hatten die Pochers viel vor mit ihrem Menü: Als Vorspeise Kartoffel-Vogerlsalat im Brickteig mit Paradeiser-Creme, Osmanisches Backhendl mit scharfen Pickles und rotem Reis als Hauptspeise und Feigenknödel mit Sesamsauce als Dessert.

Die "Grill den Henssler"-Folge mit Amira und Oliver Pocher wird am 6. November um 20:15 Uhr bei VOX ausgestrahlt.