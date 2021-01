Sind Oliva Wilde und Harry Styles ein Paar? Diese Promi-Damen beweisen, dass eine Liebe auch trotz Altersunterschied funktionieren kann.

In Hollywood brodelt die Gerüchteküche. Nachdem Sänger Harry Styles (26, "Watermelon Sugar") und Schauspielerin Olivia Wilde (36, "Der Fall Richard Jewell") Händchen haltend auf der Hochzeit seines Managers fotografiert wurden, fragen sich zahlreiche Fans: Sind das ehemalige One-Direction-Mitglied und die zehn Jahre ältere Regisseurin ein Paar? Dass ein solcher Altersunterschied kein Hindernis für die Liebe sein muss, beweisen diese Promi-Damen.

Heidi Klum und Tom Kaulitz

Heidi Klum (47) und Tom Kaulitz (31) haben längst bewiesen, dass ihre Liebe nicht nur ein Flirt oder gar ein PR-Gag ist. Als im März 2018 erste Paparazzifotos des Liebespaares auftauchten, glaubten viele an einen Scherz. Immerhin liegen zwischen ihnen 16 Jahre Altersunterschied. Doch immer wieder präsentierten sich das Model und der Musiker verliebt bei Events und in den sozialen Medien. Im Dezember 2018 folgte dann schließlich die Verlobung. Spätestens nach der romantischen Hochzeitsfeier auf Capri im Sommer 2019 war den Kritikern klar: Die beiden meinen es ernst. Das Paar lebt seitdem zusammen mit Heidi Klums Kindern in Los Angeles, aktuell sogar in Berlin. Tochter Leni (18) stammt aus der Beziehung zu Flavio Briatore (70), Henry (15), Johan (14) sowie Lou (11) sind Kinder aus Klums Ehe zu Sänger Seal (57).

Auch vor ihrer Beziehung zu Tom Kaulitz liebte Heidi Klum bereits einen jüngeren Mann. Ihre Beziehung zu dem 13 Jahre jüngeren Kunsthändler Vito Schnabel (34) hielt drei Jahre lang. Ihm wurde zuvor ebenfalls eine Liebesbeziehung zu Demi Moore (58) nachgesagt. Sie trennten sogar ganze 24 Jahre.

Vivienne Westwood und Andreas Kronthaler

Designerin Vivienne Westwood (79) hält bekanntermaßen nicht viel von Konventionen. Das beweist auch ihre Ehe zu Andreas Kronthaler (54), der früher ihr Student war. Ganze 25 Jahre trennt das Paar, das seit 1992 glücklich verheiratet ist. Kennengelernt hatten sich die Designerin und der damalige Modestudent drei Jahre zuvor. Kronthaler war zu diesem Zeitpunkt 22. Westwood hatte an der Universität für angewandte Kunst in Wien gelehrt, wo Kronthaler gerade sein Studium begonnen hatte. Sie erkannte sein Talent und ernannte ihn später sogar zum persönlichen Assistenten. Aus der Arbeitsbeziehung wurde dann innerhalb weniger Monate eine Liebesbeziehung, die bis heute hält. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte Kronthaler 2018: "Sie ist meine Seelenverwandte."

Eva Mendes und Ryan Gosling

Eva Mendes (46) und Ryan Gosling (40) trennt ebenfalls ein Altersunterschied. Mendes ist sechs Jahre älter als der "La La Land"-Schauspieler. Allerdings scheint dies auch in ihrer Beziehung kein Problem zu sein. Das Paar lernte sich 2011 bei den Dreharbeiten zu "The Place Beyond The Pines" kennen und lieben. Allerdings halten beide die Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern. Das Paar hat zwei Töchter, die 2014 und 2016 zur Welt gekommen sind. 2019 verriet Mendes der Frauenzeitschrift "Womens' Health", dass erst Gosling den Kinderwunsch in ihr ausgelöst habe: "Ich wollte nie Babys haben, bis ich mich in Ryan verliebt habe".

Iris Berben und Heiko Kiesow

Dass Iris Berben (70) und ihr Partner Heiko Kiesow (60) zehn Jahre trennt, ist für die deutsche Schauspielerin offenbar kein Problem. Zusammen sind die beiden bereits seit über 13 Jahre glücklich. 2007 lernte Berben den Stuntman bei Dreharbeiten für "Afrika, mon amour" kennen. Doch trotz der bereits vielen gemeinsamen Jahre, lehnt die Schauspielerin die Ehe für sich ab. Das liege nicht etwa an Kiesow oder vorherigen Beziehungen, sondern viel mehr an der Einstellung der 70-Jährigen: "Es gibt Menschen, für die ist dieser Rahmen wichtig, für die ist diese Ordnung wichtig," erklärte sie im Interview mit "t-online" im vergangenen Jahr. "Das muss jeder für sich selbst entscheiden."

Shakira und Gerard Piqué

Sängerin Shakira (43) ist auf den Tag genau zehn Jahre älter als ihr Lebensgefährte Fußballstar Gerard Piqué (33). 2010 brachte ihr der WM-Song "Waka Waka" nicht nur einen Megahit, sondern auch die große Liebe. Bei den Dreharbeiten zu dem dazugehörigen Musikvideo lernte sie damals den spanischen Fußballer kennen. Auch für ihn wohl ein echtes Erfolgsjahr: Kurze Zeit später wurde Piqué mit seiner Mannschaft Weltmeister. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Ihr erster Sohn kam 2013 zur Welt, der zweite 2015.

Simone Thomalla und Silvio Heinevetter

Auch Simone Thomallas (55) Beziehung zu Handballspieler Silvio Heinevetter (36) zeigt, dass eine Liebe auch mit einem Altersunterschied von 19 Jahren lange währen kann. Bereits seit 2009 sind die Schauspielerin und der Sportler liiert. Kennengelernt habe sich das Paar bei der Verleihung der Goldenen Henne, wie Heinevetter in einem Interview 2019 im MDR verraten hatte. Der Altersunterschied habe für beide noch nie eine Rolle gespielt. Im Gespräch mit Ina Müller (55) in der Show "Inas Nacht" sagte Thomalla, das für sie Alter nur eine Zahl sei und sie viele junge Menschen als weitaus gesattelter als ältere sehe.