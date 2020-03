Orlando Bloom & Katy Perry: Schauspieler und seine schwangere Verlobte auf dem Heimweg

Sie haben es eilig: Schauspieler Orlando Bloom (43, "Fluch der Karibik") und seine Verlobte, die schwangere Popsängerin Katy Perry (35, "I Kissed A Girl"), reisen zurück in die USA, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Wie der Hollywood-Star auf Instagram bekannt gab, wolle er nach Hause reisen und sich in Quarantäne begeben: "Bleibt gesund, ihr da draußen", wünschte der Schauspieler in der Botschaft an seine Fans. "Begebt euch selbst in Quarantäne [...], tut das richtige für euch und eure Familie und geht auf Nummer sicher[...] In ein paar Wochen werden wir diesen fiesen Kerl besiegen", so der Star augenzwinkernd, in Anspielung auf das Virus.

Bloom hatte in Prag an der zweiten Staffel der Amazon-Serie "Carnival Row" gedreht, der Dreh war allerdings wegen des Coronavirus und des von Donald Trump verkündeten, 30-tägigen Einreiseverbots für Europäer in die USA abgebrochen worden. Dieses gilt ab Freitag um Mitternacht, allerdings nicht für US-Bürger und deren Angehörige, ebenso wenig für Briten wie Orlando Bloom. Er wolle dennoch vor dem Einreisestopp zurück in die USA, erklärte Bloom.

Katy Perry war im selben Hotel untergebracht wie der am Coronavirus erkrankte Tom Hanks

Auch seine Verlobte Katy Perry packte die Koffer. Laut australischen Medienberichten flog die schwangere Sängerin am Freitag von Sydney aus nach Hause. Perry war angereist, um ein Benefizkonzert für die von Buschfeuern betroffenen Gebiete zu sammeln. Sie war allerdings im selben Hotel untergebracht wie Hollywood-Star Tom Hanks (63) und seine Ehefrau Rita Wilson (63). Beide haben das Coronavirus.

Erst vor Kurzem hatten Perry und Bloom ihre Fans mit der Nachricht überrascht, dass sie das erste gemeinsame Kind erwarten. Vor wenigen Tagen verstauchte sich Perry den Daumen. Bei einer Sportveranstaltung in Melbourne trat die 35-Jährige trotzdem auf. Nun geht Sicherheit vor.