Orlando Bloom: Letzter Drehtag vor Weihnachten für den Schauspieler

Orlando Bloom (42) freut sich auf seine wohlverdienten Weihnachtsferien. Der Schauspieler postete ein Foto bei Instagram, das ihn am Set seiner Serie "Carnival Row" zeigt. "Wenn du deinen Job liebst, aber du richtig bereit für Weihnachten bist", schrieb der Schauspieler dazu. Das Bild zeige die letzte gedrehte Szene im Jahr 2019, führte er weiter aus. Orlando Bloom ist in einem schicken Anzug mit weißer Fliege und einer Schramme über dem linken Auge zu sehen. Offenbar steht er auf einer Art Balkon, von dem er auf eine Szene in einem Festsaal blickt, der mit zahlreichen Menschen gefüllt ist.

Seine Verlobte, Popstar Katy Perry (35, "Dark Horse"), kommentierte darunter: "Lass den Anzug an". Der offizielle Instagram-Account der Serie "Carnival Row" bemerkte außerdem: "Wir freuen uns, mehr von Philo im Jahr 2020 zu sehen." Gemeint ist dabei Blooms Rolle als Inspektor Rycroft Philostrate, der in der Amazon-Serie mehrere Morde aufzuklären versucht. Dabei trifft er auch auf die Fee Vignette Stonemoss (Cara Delevingne), mit der er einst eine Liebesromanze hatte. Einen Starttermin für die zweite Staffel gibt es bisher noch nicht.