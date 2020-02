Oscars 2020: Elton John gewinnt zweiten Goldjungen seiner Karriere

Das Biopic "Rocketman" (2019) konnte bei der 92. Oscar-Verleihung einen Goldjungen abstauben. In der Kategorie "Bester Filmsong" setzten sich Sir Elton John (72) und Bernie Taupin (69) mit dem Lied "(I'm Gonna) Love Me Again" durch. Für Taupin war es der erste Oscar seiner Karriere, er hat den Songtext geschrieben.

Erster Oscar vor 25 Jahren

Die Musik steuerte Elton John bei, er hat schon einen Goldjungen zu Hause. Im Jahr 1995 gewann er ebenfalls in der Kategorie "Bester Filmsong", damals mit Tim Rice (75) für "Can You Feel the Love Tonight" aus dem Animationsklassiker "Der König der Löwen" (1994).

Elton John bedankte sich bei Bernie Taupin, mit dem er seit über 50 Jahren Musik mache. Er sei immer für ihn da gewesen. Zudem lobte er die Performance von Taron Egerton (30), der die Hauptrolle in "Rocketman" spielte, aber nicht für den Oscar nominiert worden war.