Die Academy hat bestätigt: Beyoncé und Billie Eilish werden bei der Oscar-Verleihung am 27. März live ihre nominierten Songs performen.

Die Academy hat nun endlich die offizielle Liste der Musikstars veröffentlicht, die dieses Jahr bei der 94. Oscar-Verleihung am 27. März in Los Angeles auftreten werden. Und die hat hochkarätige Künstlerinnen und Künstler zu bieten. Wie schon vorab spekuliert wurde, werden etwa Beyoncé (40) und Billie Eilish (20) auf der Bühne performen.

Beide sind in der Kategorie "Bester Song" nominiert und werden ihre Filmtitel "Be Alive" aus "King Richard" und "No Time To Die" aus "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" zum Besten geben. Die Sängerinnen haben 2022 erstmals die Chance auf den begehrtesten Filmpreis Hollywoods. Eilish wird ihren Bond-Song mit Bruder Finneas (24) performen.

Auch diese drei Musikstars sind nominiert

Auftreten werden außerdem der kolumbianische Singer-Songwriter Sebastián Yatra (27) mit seinem Song "Dos Oruguitas" aus dem Film "Encanto" sowie Country-Star Reba McEntire (66) mit dem Titel "Somehow You Do" aus "Four Good Days". Der ebenfalls nominierte irische Musiker Van Morrison (76), der seinen Song "Down To Joy" aus "Belfast" hätte performen sollen, hat wegen Tour-Terminen abgesagt.