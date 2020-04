Ostern 2020: RTL will mit Videobotschaften Familien vereinen

Die Corona-Krise wirkt sich auch auf das bevorstehende Osterfest aus. Viele Familien sind durch Isolation voneinander getrennt und müssen auf eine gemeinsame Ostereier-Suche verzichten. Mit einer Live-Show möchte RTL zumindest für ein kleines familiäres Wiedersehen sorgen: In der Sendung "Ostern mit Dir - Wir bleiben zusammen", die am Ostersonntag, 12. April um 19:05 Uhr (auch via TVNow) gezeigt wird, werden die Moderatoren Angela Finger-Erben (40) und Wolfram Kons (55) Videobotschaften zeigen, die TV-Zuschauer dem Sender vorab zukommen lassen können.

Für den besonderen Ostergruß ist "vom Gedicht für Oma und Opa über einen Tanz für den Bruder bis hin zu lieben Worten an die beste Freundin" alles erlaubt, wie "rtl.de" berichtet. Per Mail oder Whatsapp-Nachricht können die Videos übermittelt werden. Die "emotionalsten und lustigsten Zuschauer-Videos" werden dann in der Livesendung gezeigt. Die beiden Moderatoren sprechen zudem mit prominenten Gesichtern über ihr diesjähriges Osterfest, während Reporter Ralf Herrmann für die Helden dieser Tage eine Osterüberraschung bereithält.