Oti Mabuse bei den Glamour Women of the Year Awards in London.

Oti Mabuse hat mit einem knalligen Maxi-Kleid in London alle Blicke auf sich und ihren wachsenden Babybauch gezogen.

Tänzerin Oti Mabuse (33) ist in freudiger Erwartung - und das sollen auch alle wissen. Bei den diesjährigen Glamour Women of the Year Awards in London setze sie ihren Babybauch gekonnt in Szene. Auf dem roten Teppich präsentierte sich die jüngere Schwester von "Let's Dance"-Star Motsi Mabuse (42) in einem figurbetonten Kleid der Marke Skims in Neonorange. Ihr Outfit hat sie mit stilvollen Accessoires ergänzt: einem goldenen Armreif, Kreolen sowie schimmernden Pumps in Silber.

Sie trug einen Glow-Make-up-Look und hatte ihre hellbraunen Haare zu einer voluminösen Afro-Frisur gestylt. Ein Foto von ihrem Look postete sie vor dem Event auf Instagram. "Ich bin gespannt. Los geht's Ladies", schrieb sie dazu.

Der Glamour Woman of the Year Award steht für Female Empowerment und Feminismus und ehrt weibliche Vorbilder im Entertainment-Bereich. Dieses Jahr wird er auch in Deutschland vergeben, die Preisverleihung dazu findet am 2. November in Berlin statt.

Schwangerschaft live im TV verkündet

Oti Mabuse hatte am 26. August in ihrer "Oti Mabuse's Breakfast Show" verkündet, dass sie und ihr Mann Marius Iepure (40) ihr erstes Kind erwarten: "Da wir gerade von Dingen sprechen, die Sie zu Hause noch nicht wussten, haben wir eine Kleinigkeit für Sie alle: Wir haben gute Neuigkeiten. Wir bekommen ein Baby!" Seitdem veröffentlicht die "Dancing on Ice"-Jurorin regelmäßig Instagram-Fotos, die ihren Babybauch zeigen.

In einem Instagram-Video vom 27. August lässt sie ihre Followerinnen und Follower daran teilhaben, wie sie ihrer Familie und Freunden mit ihrer Schwangerschaft überrascht hat. "Ich musste wieder weinen", schrieb ihre Schwester Motsi Mabuse darunter. Da ihr Umfeld um den Globus verteilt sei, habe Oti Mabuse vielen Menschen die Baby-News online mitteilen müssen.

SpotOnNews