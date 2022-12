Ottfried Fischer und seine Simone haben die geplante kirchliche Trauung abgesagt. "Der Flow ist raus", erklärt der Kabarettist.

Seit 2020 sind Ottfried Fischer (69) und seine Simone standesamtlich verheiratet. Eine kirchliche Trauung war nach der Feier im niederbayerischen Passau ebenfalls geplant. Doch die wird es nicht geben, wie der Kabarettist und Schauspieler nun im Interview mit "t-online" bestätigt.

"Wegen Corona haben wir sie so oft verschieben müssen, dass jetzt der Flow raus ist. Die kirchliche Hochzeit zu feiern, ist nicht mehr so notwendig wie damals. Außerdem vertrage ich diese Zwischen-Tüll-und-Tränen-Kulisse nicht", so Fischer. Und er verweist auf ein terminliches Problem: "Und es kommen jetzt so viele runde Geburtstage auf uns zu, da weiß ich nicht, wo wir noch die Hochzeit unterbringen sollten." Ottfried Fischer selbst feiert im kommenden Jahr am 7. November seinen 70. Geburtstag.

Ottfried Fischer ist kein "gläubiger Mensch"

Beim Thema kirchliche Trauung stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Glauben. Ist Fischer denn Katholik und gläubig? "Ich bin Mitglied eines 'weltanschaulichen katholischen Trachtenvereins'. Da kann ich nicht austreten, weil ich mich von klein auf zugehörig fühle. So viel zum Katholizismus", scherzt er erst.

Dann schiebt er hinterher: "Ein gläubiger Mensch bin ich jedoch nicht. Allerdings komme ich langsam in ein Alter, wo ich überlege, ob der Glaube nicht doch als eine Kapitalanlage für die Hoffnung gesehen werden kann."