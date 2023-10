50 Jahre Ottifanten und 75 Jahre Otto Waalkes. Emden hatte zwei Gründe für eine große Feier. Ihr Ehrenbürger Waalkes war natürlich vor Ort.

Große Doppelfeier in Emden: Die Stadt in Ostfriesland hat neben dem 50. Jubiläum der Ottifanten auch gleich noch den 75. Geburtstag seines wohl bekanntesten Sohnes gefeiert. Der Komiker Otto Waalkes ließ es sich einem Bericht des NDR zufolge auch nicht nehmen, anlässlich seines Festes im Stadtgarten vor dem Rathaus gemeinsam mit der Emder Band Beatstones am Montag ein kostenloses Open-Air-Konzert zu geben. Dabei warf der Emder Ehrenbürger auch zahlreiche Ottifanten ins Publikum.

Ganz Emden war seit Tagen im Otto-Fieber, so gab es außer dem Konzert auch einen kleinen Jahrmarkt. Zahlreiche Einzelhändler dekorierten bereits ihre Schaufenster mit Ottifanten und anderen Otto-Waalkes-Devotionalien. Waalkes selbst bedankte sich natürlich laut des Berichts bei den Organisatoren und sagte, er sei begeistert von dem Zuspruch aus seiner Heimatstadt.

Seit den 1970er-Jahren entwickelte Waalkes die eigenwillige, gezeichnete Elefanten-Interpretation zu seinem stärksten Markenzeichen. Auf einem Plattencover 1973 tauchte erstmals ein Ottifant auf. Die Idee dazu stammte bereits aus Schulzeiten, als er ein Porträt von sich anfertigen wollte, dies aber misslang. Dieses habe ausgesehen wie ein Elefant - ein Ottifant eben.

Otto Waalkes und seine Heimatstadt Emden

Otto Waalkes wurde am 22. Juli 1948 in Emden geboren. Nach seiner Kindheit und Jugend zog er schließlich weg aus Ostfriesland in die Hansestadt Hamburg. Von dort startete er seine große Karriere als Komiker, Musiker und Schauspieler. Bis heute wohnt er in der Metropole an der Elbe, verleugnete jedoch nie seine Herkunft und thematisierte auch seinen Heimatort Emden immer wieder in seinem Werk. In Emden gibt es seit 1987 auch an prominentem Platz in der Fußgängerzone das sogenannte "Dat Otto Huus", eine Mischung aus Museum, Shop und Ferienwohnungen, wo Otto-Fans seit jeher jährlich zu Tausenden anreisen.

SpotOnNews