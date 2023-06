Udo Lindenberg zeigt sich als guter Verlierer, nachdem ihm sein Freund und Kollege Otto Waalkes vom Thron der Single-Charts gestürzt hat.

Komiker Otto Waalkes (74) steht mit der Single "Friesenjung" das erste Mal überhaupt auf Platz der Singlecharts. Damit stieß er einen Freund und Kollegen vom Thron, Udo Lindenberg (76).

Der allerdings zeigte sich als guter Verlierer. Er dürfte die Freude auch gut nachempfinden können - auch er eroberte in diesem Jahr zum ersten Mal die Chart-Spitze.

Auf Social Media teilte Lindenberg ein Foto, auf dem beide Musiker zusammen auf einer Couch sitzen und in die Kamera zeigen. Dazu schreibt Lindenberg zu Emojis wie Herzchen, Flammen, Krone, Ausrufzeichen und mehr: "Grattu Soulbrother Otto yeah. Otto und Ski Aggu und Joost - Welcome hier oben an der Chart-Spitze (bleibt ja in der Familie)".

Verjüngungskur durch Rap und Techno

Otto und Lindenberg haben ihren Chartsieg im hohen Alter jeweils auch anderen Künstlern zu verdanken: Für Lindenbergs Hit-Single "Komet" hatte er sich mit Apache 207 (25) zusammengetan.

Ottos Nummer-1-Hit ist eine Zusammenarbeit mit dem Berliner Rapper Ski Aggu (19) und dem niederländischen Musiker Joost (25). Sie haben aus Ottos "Friesenjung", das sich auf die Melodie von Stings (71) "Englishman In New York" stützt, eine überdrehte Techno-Version mit Beats und Rap gemacht.

Die musikalische Verjüngung des Klassikers scheint auch bei Otto anzukommen. "Bild" zitiert ihn mit den Worten: "Das macht wieder jung, das ist sehr erfrischend. Mit meinen LPs war ich immer in den Charts, aber mit einer Single noch nie."

SpotOnNews