Pamela Anderson hat ihren roten "Baywatch"-Badeanzug gegen ein beiges Designerensemble eingetauscht und die Show von Hugo Boss eröffnet.

In einem stylischen Anzug-Ensemble ganz in Beige hat "Baywatch"-Star Pamela Anderson (55) am Mittwoch die Modenschau von Hugo Boss auf dem Laufsteg in Miami eröffnet. Selbstbewusst und mit hohen Pumps präsentierte die Schauspielerin ihren Look, der aus einer weiten Hose, mehreren Blusen und einem schicken Blazer bestand.

Ihre blonden Haare waren zu einem lockeren Dutt gestylt. Dazu trug Anderson ein ganz natürliches Make-up mit Fokus auf ihre Augenpartie. Auf Accessoires verzichteten die Designer bei dem Look der Schauspielerin.

Weitere Topstars auf dem Runway

Weitere Berühmtheiten schritten hinter Anderson über den Runway von Hugo Boss: Topmodel Naomi Campbell (52) präsentierte etwa ein schwarzes, ärmelloses Blazerkleid mit tiefem Ausschnitt und hohem Beinschlitz. Sie hakte sich bei DJ Khaled (47) ein, der eine legere Kombi aus schwarzem Anzug und weißem Hemd zeigte. Model Candice Swanepoel (34) schritt darüber hinaus in einem Kostüm aus Chiffonrock und Strickcardigan in Hellblau über den Laufsteg. Als Stargast war außerdem Demi Lovato (30) in der Front-Row zugegen.